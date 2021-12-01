В столичном медучреждении были плакаты, которые очерняют медиков.

В Голосеевском районе Киева возле центрального входа в поликлинику висел антивакцинаторский плакат.

Антивакцинаторские плакаты также висели в помещении самой поликлиники, сообщил Telegram-канал Magnolia TV и опубликовал видео с места происшествия.

"Голосеевская поликлиника, прямо у центрального входа и внутри висят очень странные постеры удивительного содержания. Неужели об этом не знают сами врачи?..", – поставил вопрос очевидец.

На видео в поликлинике заснят плакат, на котором нарисован медик с огромным шприцом, и написано: "Вы еще живы? Тогда…".

Кроме того, в больнице висел плакат, на котором запечатлены медики, и есть такая надпись: "Они тебя убьют, и им ничего за это не будет…".

Напомним, в марте 2020 года началась пандемия коронавируса. Позже были изобретены ряд вакцин. Вакцинация в Украине стартовала в конце февраля.

В Киеве было несколько акций антивакцинаторов, одна из них состоялась 24 ноября. В СНБО утверждали, что в акции антивакцинаторов, прошедшей в конце ноября, есть "российский след".

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Екатерина Присяжнюк