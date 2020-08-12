Всеукраинская ассоциация ювелиров начала акцию помощи врачам

По условиям - прибыль от продажи ювелирных украшений за один день жертвуют на благотворительность. Начал щедрую инициативу магазин B2B jewelry по адресу: г. Киев, просп. Леси Украинки, 30В.

Средства передали в Благотворительный Фонд «Зимородок». Откликнулись на просьбу Воронькковской амбулатории, Бориспольского района - приобрести аппарат УЗИ. Амбулатория с.Вороньков обслуживает более 5000 населения своего села, а также жителей пяти окрестных сел. Медицинские работники рассказывают, что осуществилась их мечта - ведь услуга УЗИ исследования в их медучреждении даст возможность развиваться дальше и диагностировать гораздо быстрее, не дожидаясь осмотра в центральных больницах. Работники медучреждения и представители Вороньковской общины искренне благодарят Всеукраинскую ассоциацию ювелиров (председатель ассоциации - Николай Гонта) и Благотворительный Фонд «Зимородок» (председатель фонда - Елена Гонта).

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