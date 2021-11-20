Шкарлет отметил, що задача взрослых - сделать все возможное, чтобы дети росли в комфортных условиях.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет отмечает, что дети должны иметь защиту от жестокого обращения или насилия.

Как сообщает МОН в социальной сети Facebook сегодня, 20 ноября 2021 года, отмечается Всемирный день ребенка – праздник взаимопонимания и поддержки деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей со всего мира.

"Дети должны оставаться детьми, прежде чем стать взрослыми, а наш с Вами долг – сделать все возможное, чтобы они росли в комфортных условиях. Согласно Декларации прав ребенка, принятой Генеральной ассамблеей, и Конвенции о правах ребенка, каждый ребенок имеет право на образование, здоровье, надлежащую медицинскую помощь, имя и гражданство. Каждый ребенок по факту рождения заслуживает заботливую семейную среду и защиту от жестокого обращения или насилия", – подчеркнул Шкарлет.

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В сообщении напоминается, что 20 ноября 1959 года Генеральная ассамблея приняла Декларацию прав ребенка, а 20 ноября 1989 года – Конвенцию об их правах. С 1990 года в этот день отмечается годовщина принятия этих основополагающих документов в сфере защиты прав ребенка.

Напомним, как писал УНИАН, в детских садах Украины могут появиться видеокамеры ради безопасности детей. Соответствующая петиция уже набрала необходимое количество подписей.

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Автор: Виталий Саенко