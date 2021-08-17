Карими была гендиректором госкомпании "Афганфильм" и первой в стране женщиной с докторской степенью в области кинопроизводства.

Из Афганистана в Киев эвакуировали всемирноизвестного режиссера Сахру Карими, которой пришлось покинуть страну после того, как власть там захватили талибы.

Сахру Карими с семьей эвакуировали из Кабула, в соцсетях она отметила, что благодарит офис украинского президента и Министерство иностранных дел Украины. Эвакуацию провели совместно с турецкими партнерами.

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Карими была генеральным директором государственной компании "Афганфильм" и первой в стране женщиной с докторской степенью в области кинопроизводства.

Недавно она обратилась к мировому киносообществу, призывая поддержать афганских художников, работа и жизнь которых оказались в опасности с тех пор, как власть в стране захватили исламисты движения "Талибан", передает ТСН.

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Автор: Ирина Погорелая