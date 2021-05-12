33 дефибриллятора из касс подземки перенесли на платформы и в кассовые залы.

В Киеве на всех 52 станциях метро дефибрилляторы есть в свободном доступе для пассажиров.

Об этом в среду, 12 мая, сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"33 единицы оборудования, которые располагались в кассах подземки, перемещены на платформы и кассовые залы. Места монтажа обсуждались с Всеукраинским советом реанимации", - говорится в сообщении.

В метрополитене отметили, что 52 единицы оборудования - по одному дефибриллятору для каждой станции - Киевский городской центр общественного здоровья закупил в 2020 году и передал на баланс предприятия. Из них 19 установили в местах, определенных авторами общественного бюджета "РеаниМетро".

Также в киевском метрополитене сейчас закупают услуги по обучению работников оказывать домедицинскую помощь пассажирам.

Дефибрилляторы в метро Киева

Дефибрилляторы появились в Киевском метрополитене с подачи активистов, в частности, инициативы "РеаниМетро".

До недавнего времени они были расположены на всех станциях, однако в помещениях касс и комнатах полиции.

Активисты настаивали на том, что дефибрилляторы должны быть доступны каждому пассажиру, поэтому устанавливать их следует на платформах.

1 марта 2021 года метрополитен сообщил, что на 19 станциях метро установили дефибрилляторы на платформах. Отмечалось, что на станциях работают правоохранители Управления полиции в метрополитене и представители муниципальной стражи, квалифицированные для оказания необходимой медицинской помощи пассажирам.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Инна Андалицкая