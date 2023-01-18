Главный врач Броварской райбольницы назвал травмы, которые получили люди. Это ожоги, ссадины, сотрясения мозга и ушибы.

Пострадавшим в результате падения вертолета ГСЧС в Броварах оказывают помощь в Броварской районной больнице и в ожоговом центре Киева.

Об этом сообщил главный врач Броварской районной больницы Валентин Багнюк в эфире национального телемарафона. По его словам, в приемное отделение райбольницы были привезены 24 человека, в том числе 10 детей.

В настоящее время восемь пострадавших - 4 взрослых и 4 детей - перевели в ожоговый центр Киева. По словам Багнюка, они получили от 30 до 45% ожогов тела в результате пожара, возникшего после падения вертолета возле здания детского сада.

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Сейчас в Броварской райбольнице остается 16 пострадавших – 10 взрослых и 6 детей. Багнюк отметил, что им оказывают помощь в хирургическом, травматологическом и гинекологическом отделениях. Госпитализированные в стабильном состоянии и получают медицинскую и психологическую помощь. Также он подтвердил, что среди пострадавших есть также беременная женщина. "Она находится под наблюдением медперсонала в гинекологическом отделении", - сообщил Багнюк.

Главный врач также назвал травмы, которые получили люди. Это ожоги, ссадины, сотрясения и ушибы.

Авиакатастрофа вертолета в Броварах

Утром 18 января на территории детского сада в Броварах под Киевом упал вертолет. Выяснилось, что на борту находились министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович и члены экипажа. Все они погибли.

Правоохранители рассматривают три основные версии случившегося - нарушение правил полета, техническая неисправность, умышленное уничтожение вертолета.

В 15:45 поисково-спасательные работы на месте падения вертолета были завершены. Всего погибло 14 человек, из них один ребенок, пострадало 25 человек, из них 11 детей.

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