Ранее Остащенко стала первой женщиной, которая возглавила одно из командований ВСУ.

Впервые в Украине бригадным генералом стала женщина. Звание получила командующая Медицинских сил Вооруженных сил Украины Татьяна Остащенко.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

"Присвоить воинское звание бригадного генерала медицинской службы полковнику медицинской службы Остащенко Татьяне Николаевне", - говорится в документе.

Что известно о Татьяне Остащенко

Читайте такжеЗеленский наградил 22 украинских военных, часть - посмертноПервая женщина-бригадный генерал родилась в семье военнослужащего во Львове. Она с отличием окончила фармацевтический факультет Львовского Государственного медицинского института и Украинскую военно-медицинскую академию.

Прошла путь от начальника аптеки воинской части, офицера военно-медицинского управления Западного оперативного командования, начальника отдела медицинского снабжения Центрального военно-медицинского управления ВСУ, начальника отдела Военно-медицинского департамента Минобороны и Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генштаба ВСУ, начальника управления медснабжения Главного военно-медицинского управления, Главного инспектора Главной инспекции МО.

В 2020 году получила оперативно-тактический уровень военного образования и прошла подготовку на курсах армий государств-НАТО. При этом прошла курсы реформирования сектора обороны и безопасности и стратегического лидерства в университете Великобритании.

В конце июля женщина возглавила Командование Медсил ВСУ Украины.

Автор: Анастасия Горбачева