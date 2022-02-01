Акция проходит спокойно.

У центрального входа в здание ВРУ собрались около 500 участников акции ФОПов.

Как передает корреспондент УНИАН, они держат плакаты с символикой #saveФОП.

Участники акции не совершают никаких активных действий, акция проходит спокойно.

В то же время здание парламента сейчас усиленно охраняется представителями полиции и Национальной гвардии.

Протесты ФОПов: что предшествовало

С 1 января 2022 года почти все физические лица-предприниматели должны обязательно использовать кассовые аппараты. Это касается кофеен, ресторанов, интернет-магазинов, туристических агентств и других заведений, зарегистрированных как ФJП.

25 января представители общественного движения предпринимателей #SaveФОП объявили бессрочную акцию протеста против закона об обязательности кассовых аппаратов.

26 января председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил, что в парламент будет внесен законопроект о моратории до конца года на штрафы за неустановление регистратора расчетных операций, при условии, что в дальнейшем РРО все же будет установлено.

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