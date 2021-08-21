Над фигурами для площадки работала группа художников. Фигуры - это не только арт-объекты, все они имеют определенное функциональное предназначение для развлечения детей.

В Киеве, возле здания офиса Президента (ОП), открылось для посетителей игровое арт-пространство, объекты которого созданы по мотивам работ известной украинской художницы Марии Примаченко.

Арт-площадка ориентирована как на детей, так и на взрослых и доступна для людей с ограниченными возможностями.

"Современные публичные пространства становятся живыми тогда, когда сочетается несколько функций, а как раз здесь и объединено искусство и интерактивная детская площадка, которая является и инклюзивной. Здесь дети будут учиться искусству через интерактив... Такого качества площадок я не видел нигде в мире", – отметил генеральный директор ВДНХ Евгений Мушкин.

Читайте также"Не петух в косоворотке": у Зеленского объяснили, что за фигура установлена возле ОП"Работы Марии Примаченко были выбраны потому, что они как нельзя лучше иллюстрируют добро, украинское гостеприимство и передают национальный колорит. Также в творчестве художницы специалисты-искусствоведы прослеживают инклюзивное мировосприятие, ведь каждый ее образ уникален и прекрасен по-своему, и именно из-за этого авторы площадки декларируют основную идею инклюзии: равное пространство для всех", - говорится в сообщении на сайте президента.

Над фигурами для площадки работала группа художников. Фигуры – это не только арт-объекты, все они имеют определенное функциональное назначение для развлечения детей (горка, качели, карусель).

Как отметила правнучка выдающейся художницы, директор Благотворительного фонда "Творческое наследие семьи Марии Примаченко" Анастасия Примаченко, сделать персонажей картин художницы в виде объемных фигур и дать им жизнь было нелегко. Почти полгода дизайнеры выбирали финальные объекты из большого количества работ.

Арт-площадка возле ОП будет работать с августа 2021 года и в течение осени.

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Автор: Ирина Погорелая