Братьев Асана и Азиза Ахтемовых и первого заместителя председателя Меджлиса Наримана Джелялова подозревают в подрыве газопровода в селе Перевальное Симферопольского района в оккупированном Крыму.

Сразу после задержания 3 сентября крымского татарина Асана Ахтемова пытали электрическим током и применяли к нему психологическое насилие, чтобы добиться признания в диверсии, которою он не совершал.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа (КПГ) со ссылкой на адвоката Айдера Азаматова.

По его словам, в 23:30 3 сентября в дом Ахтемова зашли люди в масках и форме камуфляжного окраса. Они надели на крымского татарина пластиковую маску, через которую он ничего не мог видеть, и наручники, при этом никаких постановлений силовики не озвучивали, а просто вывели его из дома и увезли.

"Всё время, пока его везли и вели, постоянно угрожали..., что подкинут наркотики, оружие... Всё сопровождалось оскорблениями, угрозами в его адрес и адрес семьи", - рассказал адвокат.

В здании, куда Ахтемова привезли российские силовики, его посадили на стул лицом к спинке, ноги примотали скотчем к ножкам, а руки - к спинке.

"На уши надели провода, очень тонкие - по ощущениям похожи на нитки. Асан почувствовал, что бьют током - секунд 10 продолжался разряд тока, потом прекращали и начинали ещё раз, сделали так раз 6-7. В это время оскорбляли. После этого Асан сказал, что он готов сделать всё, что они скажут", - сообщил Азаматов.

После этого Ахтемова заставили "признать вину" на камеру, прочитав заранее заготовленный текст, но что-то пошло не так и запись видео прекратили.

Затем российские силовики снова надели на крымского татарина маску, посадили его в машину и поехали, по их словам, в лес, чтобы расстрелять его там.

Однако после остановки авто Ахтемов отказался бежать, как "приказывали" те, кто его задержал, поэтому его снова привезли в какое-то здание и пытали током.

Адвокат рассказал, что после таких пыток его подзащитный согласился подписать все документы, после чего его отвезли в здание российской ФСБ в оккупированном Симферополе.

По словам Азаматова, это произошло около 17:00-18:00 4 сентября. Там Ахтемова допрашивали, проводили "следственные действия" и заставляли подписывать различные документы.

"Асан сказал, что у него такое ощущение, что у него проблемы с левой стороны тела с ребром, но он не помнит — били ли они его именно туда. Через сутки, около полуночи 4 сентября, задержанных отвезли в ИВС, то есть не спал он сутки", - добавил адвокат.

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Правозащитники отмечают, что на опубликованном российскими СМИ видео допроса братьев Ахтемовых не показаны лица, которые их допрашивали, а также не видно, присутствует ли при допросе адвокат.

Отмечается, что лица задержанных на видео замазаны, сама запись смонтирована с явными "склейками".

"Такая видеосъемка допроса не только нарушает процессуальные нормы, но и свидетельствует о незаконных методах следствия, например, принуждении к даче ложных показаний против себя, нарушении права на защиту и т.д", - добавили в КПГ.

Кроме того, по мнению правозащитников, заявления оккупационных властей о причастности Меджлиса и СБУ ставят это дело в один ряд с другими политически мотивированными делами, которые власти РФ фабрикуют в Крыму для создания образа внешнего врага в виде Украины и Меджлиса крымскотатарского народа.

В то же время, задержание братьев Ахтемовых в КПГ квалифицируют как похищение, а отсутствие независимого адвоката при обыске, задержании и допросе - как нарушение права на защиту.

3 и 4 сентября в оккупированном Крыму сотрудники ФСБ РФ увезли в неизвестном направлении Наримана Джелялова, братьев Азиза и Асана Ахтемовых, а также Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Ахтемовых и Джелялова подозревают в попытке совершить диверсию на газопроводе в селе Перевальное Симферопольского района.

По заявлению ФСБ, диверсия была якобы организована территориальным подразделением Главного управления разведки Минобороны Украины в Херсоне — оперативной службой "Таврия" при участии Меджлиса крымскотатарского народа.

Непосредственными исполнителями ФСБ называет Ахтемовых, а Джелялова — соучастником.

Организаторами диверсии ФСБ называет Ризу Ягьяева-Велиулаева, Максима Мартынюка, Виктора Зелинского, Кирилла Буданова.

6 сентября Одаманову и Усеинову так называемый "суд" назначил по две недели админареста за "неповиновение" полиции.

Джелялова и братьев Ахтемовых "суд" арестовал на два месяца - до 4 ноября.

7 сентября российские СМИ опубликовали видео допроса Ахтемовых.

Автор: Антонина Доломанжи