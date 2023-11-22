Относительно того, какой уровень угрозы будет, другими словами в какой цвет рисовать карту – это будет принято на высшем уровне.

Схема оповещения населения не изменится из-за взлетов МиГ-31 не изменится, так как он иногда взлетает с ракетой, иногда без нее.

Об этом заявил начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных Сил ВСУ Игнат Юрий в эфире Украинского радио.

По его словам, очень часто информация о присутствии ракеты на борту МиГ-31 остается неизвестной, поэтому воздушные силы ВСУ будут продолжать объявлять опасность и по ударным БПЛА, и по ракетной атаке, и по тактической авиации или РСЗО.

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По словам Игната, пока воздушные силы ВСУ не получили указаний относительно того, как оповещать население в случае взлета МиГ-31. неизменным останется то, что воздушные силы ВСУ в любом случае будут продолжать объявлять опасность и по ударным БПЛА, и по ракетной атаке, и по тактической авиации или РСЗО.

"Для нас не изменится схема оповещения населения. Мы стараемся это делать как можно скорее на официальном телеграм-канале. Относительно того, какой уровень угрозы будет, Другими словами в какой цвет рисовать карту – это будет принято на высшем уровне", - отметил он.

Игнат убежден, что мог все равно будет взлетать.

"Иногда информация есть, что мог слетел с ракетой, иногда – что без ракеты, а иногда такой информации нет. Здесь рисковать мы не имеем права", - заявил спикер Воздушных сил.

Что предшествовало

В последние месяцы российские оккупанты " терроризируют "Украину частыми взлетами самолетов МиГ-31К, которые могут быть носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал". Кроме того, враг дозаправляет самолеты в воздухе, что увеличивает продолжительность воздушной тревоги в Украине на несколько часов и фактически парализует работу большинства учреждений и организаций.

17 ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил чиновникам разработать решение, с помощью которого удастся избежать долговременных тревог из-за вылетов российских носителей "Кинжалов" МиГ-31К.

Он отметил, что поручил Министерству обороны, Генеральному штабу ВСУ и Кабинету министров предложить решение, чтобы вылеты носителей "Кинжалов" не парализовали страну на часы.

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