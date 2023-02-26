Главнокомандующий ВСУ отметил, что он обычный человек.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признался, что плакал после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину. Он отметил, что тоже обычный человек.

"Будучи главнокомандующим, не хочется признаваться в каких-то слабостях. Но опять же повторюсь: я – человек. Однажды я плакал, когда мама искала своего сына. Он был пилотом вертолета и летал в Мариуполь", – рассказал "железный" генерал в интервью Дмитрию Комарову в фильме "Год".

По его словам, на момент разговора с женщиной он надеялся, что ее мужчина жив. Украинка даже прислала Залужному последнее смс от сына, в котором военный просил рассказать о нем, если он погибнет.

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Позже стало известно, что украинский летчик погиб и Залужному об этом надо было рассказать матери погибшего.

"Когда я пытался с ней обсудить это, у меня сил не хватило", – поделился главнокомандующий ВСУ.

Оборона Мариуполя - что известно

С марта 2022 года Мариуполь находился в окружении российских войск. При этом оккупанты бомбили на город, пытаясь стереть его с лица земли.

Часть бойцов вели оборону на территории завода "Азовсталь". Для их поддержки организовывали секретные доставки вертолетами Ми-8, которые преодолевали плотную ПВО оккупантов и авиацию. Всего было семь миссий с прорывом в Мариуполь.

В середине мая защитники "Азовстали" вышли с завода спустя 80 дней обороны. Им отдали приказ сдаться, чтобы спасти жизни героев, которых теперь возвращают домой из российского плена в рамках обменов пленнными.

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