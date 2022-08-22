Последние несколько недель в СМИ и соцсетях едва не главным вопросом является: "Ударит ли путин по Киеву 24 августа?".

Ажиотаж подогревается и вполне логичным решением властей Украины перевести на этой неделе работников "правительственного квартала" в режим онлайн, а также сократить время работы метрополитена. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Тем более, учитывая фанатичную любовь Путина к разным датам. Напомню, что в 2014-м регулярные войска РФ зашли в Украину именно накануне 24 августа, чтобы устроить "Иловайский котел".

"Ракетного Армагеддона" с ударами "по центрам принятия решений" не будет

Но я все-таки склоняюсь к мнению о том, что "ракетного Армагеддона" с ударами "по центрам принятия решений", к которому призывает вся пропагандистская шелупонь Кремля, сейчас (особенно после убийства дочери Дугина), не будет.

Рассмотрим основные мотивы и их целесообразность:

1. Акт устрашения

Да, за полгода в Кремле уже должны были понять, что каждая новая ракета, прилетевшая в Украину, каждая новая невинная жертва, будь то женщина, старик, ребенок, любой случайный прохожий, имеет абсолютно противоположный ожидаемому эффект. То есть, украинцы, наоборот, становятся еще сплоченнее и сильнее, еще больше начинают ненавидеть лично Путина и русских в целом.

2. Убийство Зеленского

Понятно, что он не будет в этот день сидеть в своём кабинете и ждать "прилета". Потратить десятки миллионов долларов на ракетный залп, когда большинство ракет собьет наша ПВО? А если даже оставшиеся долетят и поразят цели, к чему это приведет? К новым невинным жертвам среди мирного населения. И, не дай Бог, гибели иностранных дипломатов. Ведь рядом со зданием Верховной Рады, к примеру, находится Посольство Китая. Вы представляете уровень скандала и последствий для рашистов и лично Путина?

А, учитывая "головотяпство" личного состава и "точность высокоточного оружия", риски очень велики.

Я уже не говорю о том, что это будет воспринято Западом как очередной террористический акт и поспособствует введению новых санкций. Разве для этого Эрдоган приезжал на встречу с Зеленским с предложениями о переговорах с Путиным?

3. Новое наступление на Киев

Нужно быть полным идиотом, чтобы привязать его к такой дате.

Война имеет все больше признаков перехода в затяжную стадию с перспективой продолжения боевых действий в следующем году.

Кремль отошел от привязки к конкретному "красному дню календаря"

Да, попытки наступления россиян на юге и изменение баланса сил еще наверняка будут до наступления холодов. Но, как минимум, с 9 мая – сакральной для путинского режима даты (если не раньше) - Кремль отошел от привязки достижения каких-либо серьезных успехов к конкретному "красному дню календаря".

Что-то, конечно, могут запустить, чтобы попытаться испортить нам праздник. Но уж вряд ли массированный обстрел Киева и, тем более, новое наступление на столицу Украины.

Если оно и будет, то точно позже. Пока враги к этому не готовы.

Максим Яли, кандидат политических наук, профессор Национального авиационного университета, член-корреспондент Академии политических наук Украины