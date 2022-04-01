Количество жильцов в разрушенных домах и квартирах - 63 тыс. 471 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что подано уже почти 25,5 тыс. заявлений на компенсацию за разрушенную российскими оккупантами недвижимость украинцев.

Об этом говорится в его видеообращении, размещенном в Telegram-канале президента.

"И я, и чиновники уже говорили о том, что в государственном сервисе "Дия" стартовал прием заявок на компенсацию за разрушенную недвижимость наших граждан. Государство вернет нашим людям все, что разрушили оккупанты: дома, квартиры, и тому подобное", - сказал он.

Президент добавил, что за несколько дней подано уже 25 тыс. 491 заявление.

"Количество жителей в этих домах и в этих квартирах, которые были разрушены, по нашим подсчетам - 63 471 человек. А ведь мы знаем, что восстанавливать надо больше, значительно больше", - констатировал Зеленский.

Он призвал рассказывать всем, кому это нужно, о такой государственной программе.

"Уже скоро возможность подавать заявления заработает и офлайн, в ЦНАПах, в привычном для многих украинцев режиме", - заверил глава государства.

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский рассказал, что государство возместит потерю дома или квартиры в результате боевых действий.

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