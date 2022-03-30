В приложении "Дия" теперь можно подать заявку на возмещение утраченного дома или квартиры в результате боевых действий.

Государство возместит потерю дома или квартиры в результате боевых действий.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении к гражданам Украины, обнародованном Офисом главы государства.

Также он отметил, что работает новый функционал государственного сервиса "Дия".

Зеленский также отметил, что на выплату зарплаты шахтерам правительство направило 426 млн грн. Также расширили программу помощи тем учреждениям, которые поддерживают переселенцев из районов боевых действий.

"Как я и обещал, государство возместит потерю дома или квартиры в результате боевых действий. Каждый наш гражданин, каждая гражданка уже могут подать соответствующую заявку в "Дии". Подача заявок уже доступна в мобильном приложении. Нужно обновить приложение, чтобы увидеть эту новую услугу. А через неделю будет доступна и офлайн - в центрах предоставления административных услуг", - сказал глава государства.

По его словам, соответствующий функционал в "Дии" достаточно удобен, но все необходимые детали еще будут разъясняться нашим правительством.

"Главное - государство компенсирует каждый метр потерянной недвижимости", - подчеркнул Зеленский.

Война против Украины: