Мальчик стал популярным в соцсетях после того, как проникновенно исполнил "Ой у лузі червона калина". Ролик попал в сеть после полномасштабного вторжения РФ.

Трехлетний Леон Буша из Ирпеня поразил публику очередным трогательным исполнением песни. На этот раз он затронул репертуар Океана Эльзы и исполнил на камеру их легендарную композицию "Обійми". Ролик опубликовал в Instagram-блоге его папа.

"В конце видео я спросил у Лео что он сделает в первую очередь, когда узнает о нашей победе… Закрыв глаза, он мне ответил. Его откровенный ответ невероятно трогателен… Насколько сильно он желает мира. Я уверен, что каждый из нас ждет нашу победу так же сильно, как Лео. Приближаем победу вместе. Кто чем может на своих местах! Люди Украины сочетают в себе силу, добро и безграничную жажду свободы! Украина – это любовь", - написал папа Леона.

Реакция соцсетей

Вот что подписчики написали в комментариях под видео:

Видео дня

Мой сыночек золотой! Сколько надежд в тех маленьких глазах!

Солнышко! Это видео сделало мой день.

Ваш Лео – это просто невероятное дитя!!! А ваши видео для меня сейчас с будущим певцом Лео – это то, что во времена испытаний на всех фронтах дает заряд энергии, вызывает улыбку, восхищение и изрядно отвлекает… Иначе поедет крыша!!!

Солнышко! Мы обязательно победим!

Спасибо за такие видео! Так тепло от них! Лео невероятный!

Напомним, недавно маленький Лео из Ирпеня растрогал исполнением украинской версии песни "Воины света".

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