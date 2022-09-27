Трехлетний Леон Буша из Ирпеня поразил публику очередным трогательным исполнением песни. На этот раз он затронул репертуар Океана Эльзы и исполнил на камеру их легендарную композицию "Обійми". Ролик опубликовал в Instagram-блоге его папа.
"В конце видео я спросил у Лео что он сделает в первую очередь, когда узнает о нашей победе… Закрыв глаза, он мне ответил. Его откровенный ответ невероятно трогателен… Насколько сильно он желает мира. Я уверен, что каждый из нас ждет нашу победу так же сильно, как Лео. Приближаем победу вместе. Кто чем может на своих местах! Люди Украины сочетают в себе силу, добро и безграничную жажду свободы! Украина – это любовь", - написал папа Леона.
Реакция соцсетей
Вот что подписчики написали в комментариях под видео:
- Мой сыночек золотой! Сколько надежд в тех маленьких глазах!
- Солнышко! Это видео сделало мой день.
- Ваш Лео – это просто невероятное дитя!!! А ваши видео для меня сейчас с будущим певцом Лео – это то, что во времена испытаний на всех фронтах дает заряд энергии, вызывает улыбку, восхищение и изрядно отвлекает… Иначе поедет крыша!!!
- Солнышко! Мы обязательно победим!
- Спасибо за такие видео! Так тепло от них! Лео невероятный!
Напомним, недавно маленький Лео из Ирпеня растрогал исполнением украинской версии песни "Воины света".