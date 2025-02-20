Военный на пенсии назвал условие, которое, возможно, вынудит Трампа поменять свою риторику на счет Украины.

Украинский военный по имени Андрей Побигай, который вышел на пенсию с должности командира стрелковой роты 11-го отдельного мотострелкового батальона в 2019 году, сказал, что ему противны заявления американского президента Дональда Трампа о том, что это Украина начала войну.

Как говорится в репортаже The New York Times (NYT), Побигай пришел на похороны в Буче в форме и был одним из примерно 40 человек, которые пришли проститься со своим побратимом, который умер от сердечного приступа в 48 лет.

Побигай задался вопросом, что предвещают комментарии после переговоров о прекращении войны, в которых участвовали высокопоставленные чиновники США и России, но ни один из страны, на которую напали россияне.

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"Я очень, очень зол", - сказал военный. Он командовал 54 людьми под Мариуполем, но с тех пор, по его словам, россияне убили всех этих украинских солдат - последнего - всего 4 дня назад. "Лучшие парни умирают. Как вы можете разговаривать с этими шакалами?", - эмоционально высказался военный.

Он высказал надежду, что, возможно, Трамп в конце концов передумает. "Когда Россия захватит Украину и мобилизует лучших украинских бойцов в российскую армию, а затем пойдет против НАТО и Европы, тогда, может быть", - сказал он, пожав плечами.

NYT отметил, что когда администрация Байдена была у власти, США были самым могущественным союзником Украины. Теперь у украинцев возникло много вопросов: Трамп просто так сказал? Действительно ли США встали на сторону России, изгоя на мировой арене?

"Теперь он собирается помогать россиянам?", - спросила Алла Крючкова, ожидая у ТЦК в Буче своего мужа, которого только что призвали. "Они все здесь разрушили, а теперь мы должны сдаться? Как это работает?", задала вопрос женщина. А затем сама же на него и ответила: "Если Америка нас бросит, нам конец".

Также в репортаже приводятся слова 50-летней жительицы Бучи, которая во время оккупанции города потеряла мужа. Она сказала журналистам, что следователи недавно установили личности россиян, убивших ее мужа.

"Теперь я боюсь, что суд ничего не сделает из-за того, что происходит в политике. Они скажут, что с россиянами все в порядке. Больше всего я боюсь, что они скажут, что мы сами виноваты. Что мы виновны в том, что убили себя", - сказала женщина.

Скандальные заявления Трампа об Украине

На днях Трамп позволил себе обвинить Украину в том, что это она виновата в начале войны, а также в том, что отказалась подписывать с США договор о добыче полезных ископаемых.

Кроме того Трамп обрушился с критикой на украинского президента Зеленского, заявив, что тот утратил доверие украинцев и вообще в Украине нужно повести выборы. Этот прокремлевский нарратив мировые сми уже расценили как попытку РФ и США избавиться от Зеленского.

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