Российские оккупанты на оккупированной части Запорожской области снова похищают людей. Захватчики угрожают украинцам смертной казнью.
Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.
"Местные гаулейтеры на центральных каналах рашистской пропаганды сделали заявления, что они предлагают ввести на временно оккупированных территориях смертную казнь…", - говорится в сообщении.
По словам мэра Мелитополя, оккупанты похитили на центральной площади Мелитополя один из местных пастырей. Его местонахождение неизвестно. Кроме того, захватчики похитили нескольких активистов.
"За четыре месяца только в Мелитополе они похитили более 500 человек, но сопротивление растет. Поэтому они хотят перейти к следующему этапу – к смертной казни. Они хотят делать это публично, чтобы запугивать наших людей и дальше. Это не просто слухи. Это то, о чем говорят гаулейтеры в центральных СМИ РФ", - подытожил Федоров.
Как ранее сообщал УНИАН, оккупанты массово вывозят из Мелитополя урожай черешни и семян подсолнечника. Они поставили свое "руководство" на два основных предприятия - "Мелитопольская черешня" и государственное опытное предприятие, которые выращивают черешню. Забирают 100% урожая.
При этом, чтобы выехать из города, оккупанты на блокпостах требуют от 300 до 3 тысяч гривен за авто.