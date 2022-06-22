Иван Федоров отметил, что оккупанты снова начали похищать украинцев.

Российские оккупанты на оккупированной части Запорожской области снова похищают людей. Захватчики угрожают украинцам смертной казнью.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

"Местные гаулейтеры на центральных каналах рашистской пропаганды сделали заявления, что они предлагают ввести на временно оккупированных территориях смертную казнь…", - говорится в сообщении.

По словам мэра Мелитополя, оккупанты похитили на центральной площади Мелитополя один из местных пастырей. Его местонахождение неизвестно. Кроме того, захватчики похитили нескольких активистов.

"За четыре месяца только в Мелитополе они похитили более 500 человек, но сопротивление растет. Поэтому они хотят перейти к следующему этапу – к смертной казни. Они хотят делать это публично, чтобы запугивать наших людей и дальше. Это не просто слухи. Это то, о чем говорят гаулейтеры в центральных СМИ РФ", - подытожил Федоров.

Как ранее сообщал УНИАН, оккупанты массово вывозят из Мелитополя урожай черешни и семян подсолнечника. Они поставили свое "руководство" на два основных предприятия - "Мелитопольская черешня" и государственное опытное предприятие, которые выращивают черешню. Забирают 100% урожая.

При этом, чтобы выехать из города, оккупанты на блокпостах требуют от 300 до 3 тысяч гривен за авто.

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