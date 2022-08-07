Усиление личного состава оккупантов происходит в основном десантными войсками.

В Херсонской области кадыровцы уничтожают российских военных пытаются бежать.

Об этом сообщил советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань в эфире информационного телемарафона.

"Проводя свою ротацию, они уже не отправляют бурятов в Крым и в Россию. Учитывая то, что те пытаются бежать и дезертувати, то им сделали некое "гетто" в Геническе, на Арабатской стрелке, загоняют их и размещают на базах отдыха. Для того, чтобы эти оккупанты не могли дезертировать", - сказал Хлань.

Он добавил, что на Херсонщину перебросили подразделения кадыровцев.

"Вот эти кадыровцы на сегодняшний день используются как заградотряды для тех россиян, которые могут дезертировать. То они их уничтожают при попытке", - пояснил Хлань.

Советник председателя Херсонской ОВА отметил, что усиление личного состава оккупантов происходит в основном за счет десантных войск РФ.

"Они (оккупанты – УНИАН) понесли таких безумных потерь, и чтобы компенсировать свои оборонительные рубежи, то оккупанты уже используют десантников, пытаясь удержаться там, где есть",- отметил Хлань.

Он отметил, что для восстановления поврежденных ударами ВСУ транспортных и логистических путей на Херсонщину передислоцируют инженерные войска.

"Много было за последнее время переброшено инженерных войск РФ для ремонтов транспортных артерий, которые повреждены. Логистически оккупанты сейчас отстают и все их бряцания, что они вроде бы готовят наступления, – это не более чем для своего поднятия духа. Потому что мы все видим, что происходит определенная деморализация оккупантов, а настроение у общества на оккупированных территориях очень приподнятое", - подчеркнул Хлань.

Советник председателя Херсонской ОВА прокомментировал намерения российских оккупантов о проведении псевдореферендума на временно оккупированной территории Херсонской области.

"О проведении "референдума" - пока есть эта дата-11 сентября. Действительно, ходят разговоры, но, как обычно, при приближении даты они понимают, что организационно ничего не успевают сделать. Сейчас происходит еще одна волна давления на местное самоуправление, но не могут даже найти коллаборантов среди местных, которые бы согласились с ними сотрудничать. Поэтому сейчас очень большой вопрос у россиян по организации этого "референдума". Я не удивлюсь, если мы вскоре увидим очередной перенос проведения псевдореферендума", - отметил Хлань.

Как сообщал УНИАН, 4 августа в Генштабе ВСУ заявили, что оккупанты несут потери, деморализованы. Чтобы вернуться в Россию, они прибегают к самосвалам и симуляциям плохого здоровья.

При этом на временно захваченных территориях Херсонской области появляется все больше учреждений, где якобы все желающие могут получить материальную помощь в размере 10 тысяч рублей от оккупантов. Однако таким шагом россияне пытаются "купить" голоса жителей региона для псевдореферендума.

Вас также могут заинтересовать новости: