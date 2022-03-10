Олег Устенко назвал сложившуюся ситуацию катастрофической.

Более двух недель в Украине идет война с Российской Федерацией. Путинские террористы продолжают бомбить мирные города и уничтожать жилые дома вместе с инфраструктурой. Например, вчера повредили котельную в Житомире и разбомбили роддом в Мариуполе, что автоматически сделало солдат из армии РФ хуже нацистов. По оценкам советника президента Зеленского по экономическим вопросам Олега Устенко, вторжение уже нанесло Украине ущерба на сумму свыше $100 миллиардов. Цифра колоссальная, так что после победы наших граждан ждет долгий процесс восстановления.

Как передает The New York Times, советник президента дал оценку разрушениям во время виртуальной конференции Института международной экономики Петерсона. Комментарий Устенко гласит: "Ситуация — это катастрофа, которая на самом деле намного глубже, чем кто-то может себе представить. Что действительно необходимо сделать, так это ввести полное эмбарго по всему миру на российскую нефть и газ. Это кровавые деньги".

Устенко также сообщил, что из-за войны в Украине закрылось 50 % предприятий, а остальные работают на грани своих возможностей. Хорошей новостью советник Зеленского тоже поделился: наша финансовая система и валюта остаются стабильными.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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