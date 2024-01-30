Шуляк напомнила, что деньги на финансирование отечественного сектора безопасности и обороны поступают от украинского бизнеса за счет уплаты налогов на территории нашего государства, а не международных партнеров.

На сегодня есть большое количество специальностей и работников бизнеса, без которых может остановиться та или иная предпринимательская деятельность. Поэтому вопрос мобилизации и справедливого бронирования сотрудников является одним из ключевых. Об этом рассказала народный депутат, председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

"Когда законопроект о мобилизации снова зайдет на рассмотрение Верховной Рады, для народных депутатов важно будет оценить, каким образом прописаны процедуры, связанные с бронированием. Ныне действующая процедура требует определенного совершенствования. Думаю, представители бизнеса будут услышаны, чтобы был найден баланс между необходимостью защищать наше государство и обеспечивать экономический рост страны", – отметила Шуляк.

Нардеп напомнила, что деньги на финансирование отечественного сектора безопасности и обороны поступают от украинского бизнеса за счет уплаты налогов на территории нашего государства, а не международных партнеров.

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"Тот бизнес, который сегодня работает "по-белому", платит все налоги, создает рабочие места и поддерживает обороноспособность государства, никоим образом не должен испытывать притеснений", – подчеркнула Шуляк.

Ранее Европейская Бизнес-Ассоциация призвала власти разработать новые, прозрачные механизмы бронирования работников. Сейчас под мобилизацию чаще всего попадают официально трудоустроенные люди, поскольку их проще всего найти. Поэтому, если не усовершенствовать механизм мобилизации, и не сделать его прозрачным и справедливым, у нас вырастет количество "зарплат в конвертах", а люди будут работать неофициально. И в конце концов бюджет все равно не получит налоги, необходимые на финансирование ВСУ.