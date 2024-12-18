Среди аргументов для штрафа - формальное нарушение таможенных правил.

Волонтеров штрафуют до 100 тысяч гривен за передачу военным частям автомобилей, ввезенных в 2022-2023 годах. Об этом рассказала народный депутат, член Комитета ВР Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина в своем Telegram.

"Волонтеров штрафуют за передачу автомобилей военным частям. А размер таких штрафов достигает 100 тыс гривен (уже есть и судебные решения). Это происходит в основном за ввезенные в 2022 и 2023 годах автомобили, которые переданы волонтерами другим военным частям, чем военные части, указанные в таможенных декларациях", - заявила она.

По словам Южаниной, среди аргументов - формальное нарушение таможенных правил.

Видео дня

"Но такие автомобили действительно переданы военным частям, однако изменения в таможенные декларации волонтеры внести не могут (закон не позволяет). Поэтому, сегодня подала поправку об изменениях в Таможенный кодекс для отмены ответственности за передачу автомобилей, ввезенных как гуманитарная помощь, если автомобили были переданы любой воинской части и это подтверждено необходимыми документами", - отметила депутат.

Бюджет Украины на 2025 год - детали

Как сообщал УНИАН, в ноябре Южанина заявила, что государственный бюджет на следующий год составлен с предположением, что западные партнеры продолжат покрывать всю гражданскую часть бюджетных расходов. Если финансовая помощь остановится, финансировать эти расходы будет нечем. Так, на прямой вопрос, есть ли "план Б" на случай остановки внешнего финансирования, народная избранница ответила однозначно: "Я думаю, что есть "план Б", абсолютно точно: остановить все выплаты, кроме военных. И переживать всем вместе - потому что это военное положение то, которое должно быть - объединиться, найти другие механизмы помощи, выплат, ограничений".

Южанина отметила, что текущий бюджет тоже составлен не оптимально, и в нем есть расходы, от которых можно было бы воздержаться. Например, нардеп раскритиковала увеличение расходов на дорожную инфраструктуру.

Вас также могут заинтересовать новости: