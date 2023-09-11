Грицайчука, тяжелораненого, нашли в столице.

В кровавой войне, развязанной Россией, Украина несет невосполнимые потери. Но не всегда трагические известия, которые получают родственники наших военных, оказываются правдивыми.

В апреле семье украинского защитника, штурмовика Андрея Грицайчука из Ривненской области ошибочно сообщили о его гибели. Сегодня он восстанавливается от тяжелого ранения и радуется редким встречам с семьей, говорится в сюжете ТСН.

Когда началась полномасштабная война, Андрей Грицайчук был на заработках в Литве, семья оставалась в Ривне.

"В Ривне, когда утром [24 февраля] взрывы услышали, не знали, что нам делать. Я и плакала, беременна была", - вспоминает его жена Ольга.

Сперва беременная женщина вместе с двумя детьми уехала в Литву к мужу. Но уже вскоре всей семьей они вернулись в родное село. Андрей, несмотря на то, что у него трое детей, получив повестку решил отправиться защищать страну.

"У меня нет такого понятия, чтобы за детей прятаться, их наоборот нужно защищать, чтобы они этого не видели", – говорит военный.

Андрей стал штурмовиком, весной его группа находилась на Луганщине. В один из дней группа из 30 бойцов попала под обстрел. Живыми из них остались лишь двое. Сначала считали, что погиб и Грицайчук. К его семье успели приехать с трагическим известием.

"Маме как сказали, она упала и лежала просто... В сознании, просто не двигалась", – вспоминает Ольга Грицайчук.

Семья уже готовилась к похоронам, но спустя 5 дней – на праздник Благовещения – раздался звонок. Сообщили: Грицайчука, тяжелораненого, нашли в столице.

"[Говорят]: "Ваш муж лежит тяжелораненый, без сознания в Киеве в больнице". ... Я захожу в палату, он такой лежал, глаза немного были открыты, я начала плакать", – вспоминает Ольга первую встречу с мужем.

На протяжении последних нескольких месяцев Андрей продолжает тяжелую реабилитацию. Он уже встал на ноги, но без трости не может преодолеть и 300 метров. Память об обстреле останется с ним до конца жизни – вместе с одним из осколков, который так и сидит в голове из-за того, что вытягивать его опасно для здоровья.

Мужчина говорит, что был ошеломлен, когда узнал о своей "гибели", но выяснять, как случилось, что его по ошибке похоронили, не хочет. Стремится только к скорейшей реабилитации, победе Украине, и желает, чтобы побратимы были живы.

Мысленно похоронили друг друга - история супругов из Донетчины

Супруги из села возле Марьинки, пострадавшие во время вражеского обстрела в тот момент, когда спокойно возились на своем огороде, чудом выжили.

Раненых мужа и жену военные вывезли в больницу, и там они потеряли связь. Только оправившись, мужчина на костылях искал любимую в Днепре, и в конце концов нашел ее – в реанимации.

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