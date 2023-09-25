Законодательство Украины о воинской обязанности и мобилизации содержит, в основном, обязательства граждан по выполнению ими своих обязанностей по защите Отечества. К ним относятся, в частности, обязанности по явке в ТЦК по вызову для принятия на военную службу, постановки на учет, прохождения военно-врачебной комиссии, прибытия на сборы и прохождения службы.

Конституцией Украины предусмотрено, что каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность

Но существует общий объем прав граждан, предусмотренных Конституцией Украины, гражданским законодательством и другими нормативными актами. К указанным правам, в частности, относятся равенство прав и обязанностей, защита от противоправных посягательств, уважение к достоинству, заключающееся в невозможности применения пыток, жестоком, бесчеловечном или унижающем достоинство обращении или наказании.

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Конституцией Украины предусмотрено, что каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть арестован или содержаться под стражей иначе, как по мотивированному решению суда и только на основаниях и в порядке, установленных законом. Также Основной закон определяет право лица делать все, что не запрещено законом, а также уважение к праву личной собственности человека...

Исходя из содержания прав человека в применении к ситуациям, которые возникают по поводу деятельности ТЦК, хочется отметить что:

ТЦК не имеет права без согласия лица доставлять его в ТЦК, удерживать его там длительное время вне ее воли, пытать, издеваться, унижать, запугивать, принуждать силой проходить медицинские процедуры и обследования, подписывать документы, или совершать любые действия, от совершения которых лицо отказывается.

ТЦК не имеет права, отбирать любые личные вещи у человека, будь-то телефон, записная книжка, одежда, продукты и тому подобное.

ТЦК не имеет права запрещать лицу общение с другими лицами, родственниками и друзьями, адвокатом, в том числе личное, передачу вещей от этих лиц и любые виды общественной коммуникации.

Если военнообязанный нарушает требования законодательства, то применение любых силовых методов для принуждения его к совершению любых действий запрещено

Но при этом следует отметить, что определенные действия или процедуры лицо пройти обязано, согласно требованиям законодательства о мобилизации. К этим обязательствам относится в частности:

Обязанность по явке по вызову в ТЦК для постановки на учет;

Обязанность по прибытию на сборный пункт в сроки указанные в полученных лицами повестках и мобилизационных распоряжениях;

Другие обязанности предусмотрены законодательством о мобилизации.

Отказ от этих действий может быть воспринят рабочими ТЦК как уклонение от мобилизации, или как иное нарушение воинского долга. Следовательно, к лицу могут быть применены меры административной или уголовной ответственности.

При этом, действия по привлечению лица к ответственности совершаются должностными лицами ТЦК исключительно составлением документов, фиксирующих это правонарушение и подачей соответствующего заявления в органы полиции. То есть, даже если военнообязанный нарушает требования законодательства, то применение любых силовых методов для принуждения его к совершению каких-либо действий запрещено.

Прибыв в ТЦК, лицо должно четко осознавать свои права и права сотрудников ТЦК

Таким образом, в случае вручения повестки или предложения явиться в ТЦК, лицо должно определиться самостоятельно или с помощью адвоката: надлежащим ли образом вручена повестка, существуют ли уважительные причины неприбытия в ТЦК, существуют ли основания для освобождения от мобилизации, после чего принять решение о явке или неявке по вызову.

Прибыв в ТЦК, лицо должно четко осознавать свои права и права сотрудников ТЦК, перечень которых указан выше, быть готовым их отстаивать, иметь документы относительно состояния здоровья и оснований по освобождению от мобилизации, если таковые имеют место.

В ТЦК человека ждет, в зависимости от целей вызова, проверка личных данных, и, скорее всего, требование пройти военно-врачебную комиссию (ВЛК) с целью определения пригодности или непригодности лица к военной службе. На данном этапе надо понимать, что ВЛК предусматривает определенный порядок прохождения, в частности получение информации о состоянии здоровья лицу от врачебных учреждений по месту жительства лица, получение от лица определенных анализов, крови, мочи и других. После прохождения ВЛК, лицо либо отправляется домой, либо получает повестку об отправке, где уже четко определена дата и время отправки.

Поэтому, если вы попали в похожую ситуацию, важно понимать, что, вероятно, против вас может совершаться преступление

К сожалению, сложилась практика относительно многочисленных нарушений прав лиц, в частности задержание на улицах, по дороге на работу и домой, силовая доставка и содержание, несмотря на их волю, в помещениях ТЦК, отъем личных вещей, запрет общения с другими лицами и адвокатом, запугивание, пытки с требованием прохождения ВЛК, подписание документов по "добровольной" мобилизации, отправка лица на фронт сразу после прохождения ВЛК. Значительная часть этих нарушений, совершенных должностными лицами ТЦК, подпадает под формальные признаки преступлений по ст. ст. 127, 146, 364, 365 Уголовного кодекса Украины.

Поэтому, если вы попали в похожую ситуацию, важно понимать, что, вероятно, против вас может совершаться преступление. Следовательно, надо соответственно реагировать: привлекать внимание общества к этой ситуации, просить помощи, сообщать полицию, знакомых, посторонних лиц, в том числе по телефону и через соцсети, фиксировать эти нарушения, сообщать об ответственности должностных лиц ТЦК, не выполнять их явно преступные приказы и требовать допуска адвоката.

Юрий Костынюк, адвокат ЮКК "Де-Юре" по военным делам