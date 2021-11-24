Санитарные исследования проводились более чем в 600 учреждениях.

Во время внеочередных обследований во франковских детских столовых, которые проводились с 8 по 19 ноября, обнаружили патогенный стафилококк. Всего на соблюдение санитарных норм проверяли 1578 работников пищеблоков в 625 заведениях.

Внеочередные обследования проводили с 8 по 19 ноября. Об этом сообщает Ивано-Франковской областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава.

Читайте такжеВ Запорожской области в детсаду отравились девять детейОбследование выявило патогенный стафилококк у 180 человек, что составляет 11,4% от общего количества проверенных работников, из них:

учреждения дошкольного образования – 221 (обследовано 645 человек), выявлен патогенный стафилококк у 68 человек (10,54%)

учреждения общего среднего образования - 390 (обследовано – 882 человека), выявлен патогенный стафилококк – 105 человек (11,9%)

интернаты - 1 (обследовано – 3 человека), обнаружен патогенный стафилококк у одного человека

детские учреждения оздоровления и отдыха - 5 (обследовано – 22 человека), выявлен патогенный стафилококк у 3 человек (13,6%)

остальные - 8 (обследовано - 26 человек), обнаружен патогенный стафилококк у 3 человек (30,8%)

В центре отметили, что работников пищеблоков учебных заведений, которые работают дистанционно, не обследовали.

Читайте такжеУчеников "атаковала" инфекция: на Николаевщине приостановили работу гимназии"В 2021 году своевременно прошли медосмотры только 58,2% работников из всех обследованных, в 2020 году – 15,1 %, в 2019 году – 13,3 %, а у 4,1 % данные о медицинских осмотрах на рабочем месте вообще отсутствуют. 5 человек в последний раз проходили медосмотр в 2018 году, еще двое – 2017 г", - сообщили в центре.

Кроме того, во время обследования было выявлено, что в 2021 году 11 человек устроили на работу без предварительного прохождения медицинского обследования.

"Данные о выявленых положительных результатах направлены руководителям заведений, в отделы образования и территориальные управления Госпродпотребслужбы для отстранения выявленных носителей от работы для проведения санации и повторного лабораторного обследования", - заверили в центре.

Стафилококковое отравление занимает первое место в мире среди пищевых отравлений. Причина его возникновения – попадание в организм энтеротоксина, что выделяется Staphylococcus aureus (Золотистый стафилококк). Чувствительность человека к нему чрезвычайно высока - отравление наступает у 90% пострадавших, употреблявших зараженную пищу.

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Автор: Екатерина Малюга