Депутаты готовят соответствующее обращение к премьер-министру.

В парламентской фракции "Слуга народа" инициируют предоставление разрешения всем студентам на выезд из Украины.

Об этом сообщила в Facebook народный депутат Юлия Гришина.

По ее словам, сегодня на заседании фракции она призвала коллег поддержать обращение к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю о предоставлении разрешения всем студентам на выезд.

"Это самый быстрый вариант решения вопроса. Поддержка есть", - отметила она.

Гришина считает, что было бы целесообразно принять законопроект 7484 по этому вопросу.

"Договорились в ближайшее время провести рабочее совещание с военным руководством страны для обсуждения этих вопросов и принятия решения", - добавила она.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения России в Украину мужчинам призывного возраста (18-60 лет) запрещено выезжать из Украины.

24 июня в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в законы "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и "О порядке выезда и въезда в Украину граждан Украины" (№7484).

Им предусмотрено предоставление разрешения на выезд за границу, в частности, мужчин, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет; мужчин, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет; о признанных лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодных к военной службе по состоянию здоровья.

Также речь идет о соискателях профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, обучающихся по дневной или дуальной формам получения образования.

Кроме этих лиц, право выезда за пределы Украины во время действия военного положения может быть предоставлено лицам, определенным Кабинетом министров.

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