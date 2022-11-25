Министр цифровой трансформации говорит, что это займет всего 10 минут.

На портале "Дия" начали запись на бета-тест заявления о регистрации брака онлайн.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале. По его словам, вместо нескольких походов к ЗАГС, очередей и горы документов, оформление заявления о регистрации брака на портале "Дия" займет всего 10 минут.

"Отныне сможете подать заявление и сразу выбрать место и время, формат и зал, где пройдет церемония. Ранее необходимо было идти в ЗАГС, заполнять бумажки, вручную вводить личную информацию, проходить проверку госрегистратора. Затем идти в банк, чтобы оплатить госпошлину, и снова возвращаться в учреждение. После этого обсудить формат церемонии и только потом возвращаться домой и ждать запланированную дату", - отметил Федоров.

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По его словам, решено упростить эту процедуру, устраняя все бюрократические процессы.

"Если вам более 18 лет, имеете электронную подпись и вторую половинку присоединиться к бета-тесту можно по этой ссылке (https://team.diia.gov.ua/)", - добавил министр.

Новые функции в"действии"

Как сообщал УНИАН, 4 ноября министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в "Дие" появятся новые цифровые документы - дипломы об образовании и школьные аттестаты.

Со 2 ноября в "Дие" можно проверить нотариальный документ с QR-кодом.

28 октября Министерство цифровой трансформации запустило бета-тестирование программы доступного кредитования "єОселя" в приложении.

20 октября в "Дие" начали тестирование новых услуг для ВПЛ. Внутренне перемещенные лица могут в несколько кликов сменить место жительства и отменить свой статус.

Также, начиная с 3 октября, украинцы могут покупать военные облигации в приложении и помочь экономике страны во время военного положения.

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