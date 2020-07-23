Сегодня станут известны пороговые баллы для ВНО по нескольким предметам

Речь идет о следующих предметах: украинский язык и литература, история Украины, биология, английский, немецкий, французский, испанский языки.

В четверг, 23 июля, экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования определит пороговые баллы для внешнего независимого оценивания (ВНО) по нескольким предметам.

Читайте такжеДополнительная сессия ВНО 2020: когда начинается, даты тестированийЗаседание экспертной комиссии начнется в 12:00.

Речь идет о следующих предметах: украинский язык и литература, история Украины, биология, английский, немецкий, французский, испанский языки.

Результаты участников по шкалам в 100-200 и 12 баллов (по предметам, результаты тестирований по которым засчитываются как оценка по государственной итоговой аттестации) появятся на страницах участников ВНО на следующий день после заседания экспертной комиссии.

Как известно, пороговый балл – это минимальное количество тестовых баллов, которое должен набрать участник/участница за тестирование, чтобы получить оценку по шкале 100-200 баллов и иметь возможность участвовать в конкурсном отборе в вуз.

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