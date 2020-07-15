Оккупанты не выпускают из ОРДЛО молодежь, которая хочет учиться в свободной Украине - участник ТКГ

Боевики испугались, что потеряют молодежь, и закрыли людям выезд, считает представитель Донецкой области в ТКГ.

Оккупационная администрация в ОРДЛО не выпускает абитуриентов на контролируемую Украиной территорию для поступления в ВУЗы.

Как сообщает журналист и представитель Донецкой области в ТКГ Денис Казанский на своей странице в Facebook, оккупанты мешают молодежи выезжать под предлогом карантина.

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«На оккупированной территории действительно проживает много молодежи, которая хочет вырваться из резервации. Для них поступление в украинский ВУЗ - это шанс покинуть гетто. Но после того как Украина отменила ВНО для детей из ОРДЛО, боевики испугались, что потеряют молодежь, и закрыли людям выезд. Под предлогом карантина», – сообщил Казанский.

Он объяснил, что сейчас разрешение на пересечение линии разграничения выдает "межведомственный штаб ДНР". А он выпускает только тех, кто имеет прописку на подконтрольной территории.

«Абитуриентов специально держат в неволе, чтобы они упустили время и не смогли учиться в украинских ВУЗах. В ответ на все просьбы разрешить выезд, боевики отвечают, что поступать надо в "университеты ДНР". Как видите, в ОРДЛО действительно немало людей, которые ищут возможность оттуда выехать. И бегство населения, судя по всему, приобрело уже такие масштабы, чтоб боевикам пришлось установить некое подобие железного занавеса, чтобы остановить отток молодежи», – написал Казанский.

Как сообщал УНИАН, 3 июля Верховная Рада приняла президентский закон об особенностях поступления в вузы жителей Крыма и ОРДЛО (№3734).

Законом, в том числе, устанавливается, что для лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория отдельных районов Донецкой и Луганской областей, территория населенных пунктов на линии соприкосновения, временно оккупированная территория АРК и Севастополя, по их желанию обеспечивается бесплатное обучение со стипендиальным обеспечением на подготовительных курсах высших учебных заведений продолжительностью до одного года с последующим поступлением в учреждения высшего образования как внутренне перемещенных лиц в порядке, определенном Условиями приема на обучение для получения высшего образования.

10 июля президент Владимир Зеленский подписал закон.

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