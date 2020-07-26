"Лучших всегда бывает немного": эксперт объяснил неутешительные результаты ВНО по украинскому языку

Эксперт прокомментировал результаты ВНО.

Украинский центр оценивания качества образования обнародовал итоги внешнего независимого тестирования по семи предметам, в том числе и по украинскому языку. Выяснилось, что лишь восемь из 275 000 выпускников школ сдали ВНО на 200 баллов.

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Эксперт в сфере образования Владимир Бахрушин в эфире канала "Украина 24" объяснил причины.

"На самом деле это немало, поскольку 200 баллов - это максимальный результат. Есть цель, чтобы все получили качественные знания, которые соответствуют потребностям общества, стандартам, но если мы говорим о ЕГЭ, то у него есть и другое задание - это не только определить, насколько кто знает язык или другие предметы, но и определить, кто лучший и проранжировать учеников. Поэтому тех, кто лучший, - их всегда бывает немного", - сказал Бахрушин.

Также стало известно, что около 23 000 выпускников школ вообще не сдали ВНО по украинскому языку и истории даже на минимальный проходной балл.

"Если перевести тысячи в проценты, то это около 10 процентов - это на уровне предыдущих лет, здесь нет ничего удивительного", - прокомментировал эксперт.

Как сообщал УНИАН, языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что в Украине сегодня существует проблема с качеством преподавания украинского языка, и пример тому – результаты проведения ВНО в течение последних лет.

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