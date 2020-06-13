"Получил информацию из независимых источников": образовательный омбудсмен заявил о возможности отмены ВНО

Образовательный омбудсмен заявил, что имеет информацию от независимых источников об отмене ВНО.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что получил информацию о якобы подготовке властями решения об отмене проведения внешнего независимого оценивания.

Об этом он написал в Facebook.

«В течение часа я получил информацию сразу из трех независимых источников о том, что в высоких властных структурах готовят документы об отмене ВНО вообще», — говорится в сообщении.

Он отметил, что информация поступила от людей, которым он доверяет, но она пока официально неподтвержденная.

«Менее всего я хотел бы "разгонять панику". Более того, очень надеюсь, что это — лишь слухи, возможно — попытка "проверить реакцию общества"», — пишет Горбачев и добавляет, что ожидает заявление от власти о «неприкосновенности ВНО».

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В то же время омбудсмен отметил, что если отменить ВНО, то это будет означать, что «воспользовавшись ситуацией с пандемией, некоторые пока неизвестные (но скоро точно станут известны) персонажи планируют вернуть в украинское образование взятки и коррупцию во время вступительных экзаменов в учреждения высшего образования».

Также Горбачев добавил, что без ВНО одаренные дети не смогут попасть в желанный университет без взяток.

«Это означает, что мы окончательно теряем шанс на то, что украинское высшее образование будет развиваться и иметь шанс достичь мирового уровня. Это означает еще большую "бегство умных" в зарубежные университеты », — написал омбудсмен.

Он также запустил флешмоб #РукиГетьВідЗНО и призвал людей присоединяться к нему.

30 мая Кабинет министров смягчил карантин для проведения спортивных соревнований и внешнего независимого оценивания.

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