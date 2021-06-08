С 21 мая по 15 июня в Украине проходит основная сессия Внешнего независимого оценивания (ВНО) 2021 года.
Результат тестирований будет засчитан как результат государственной итоговой аттестации для учащихся (слушателей, студентов) учебных заведений, которые в этом году завершают получение полного общего среднего образования, и будет использован во время приема в учреждения высшего образования.
График проведения основной сессии ВНО 2021
В этом году основная сессия Внешнего независимого оценивания проходит по следующему графику:
- 21 мая – химия
- 24 мая – испанский, немецкий, французский языки
- 25 мая – английский язык
- 28 мая – математика
- 1 июня – украинский язык, украинский язык и литература
- 4 июня – история Украины
- 7 июня – физика
- 10 июня – биология
- 15 июня – география
Как будет определяться результат ВНО
Определение результатов Внешнего оценивания по каждому учебному предмету предусматривает, в частности: компьютерную обработку закодированных сертификационных работ; проверку экзаменаторами заданий открытой формы с развернутым ответом в закодированных сертификационных работах; определение тестового балла каждого участника внешнего оценивания.
Читайте такжеВ Украине 80% поступающих выбирают высшее образованиеВо время определения результата ВНО по шкале 100-200 баллов учитывают тестовый балл, полученный участником за выполнение всех заданий сертификационной работы.
При этом также будет установлен порог "сдал/не сдал" – минимальный тестовый балл, который за выполнение работы может получить участник с минимальным уровнем знаний. На основе тестового балла каждого участника, преодолевшего порог "сдал/не сдал", будет определена его рейтинговая оценка по шкале 100-200 баллов и по шкале 1-12 баллов.
В конце будет осуществлено декодирование написанных участниками ВНО сертификационных работ.
Когда обнародуют результаты ВНО
Информация о результатах основной сессии Внешнего независимого оценивания по всем учебным предметам будет размещена на информационных страницах участников тестирования до 30 июня 2021 года включительно.
Результаты по каждому предмету ВНО будут объявлены в следующие сроки:
- ВНО по химии – до 4 июня;
- ВНО по испанскому, немецкому, французскому и английскому языкам – до 18 июня;
- ВНО по математике и физике – до 22 июня;
- ВНО по украинскому языку, украинскому языку и литературе, истории Украины и биологии – до 25 июня;
- ВНО по географии – до 30 июня.
ВНО 2021 в Украине: как проходит
- Основная сессия Внешнего независимого оценивания 2021 года стартовала 21 мая и продлится до 15 июня. В первый день участники ВНО делали сертификационную работу по химии.
- 24 мая состоялось тестирование по испанскому, немецкому и французскому языкам, а 25 мая – по английскому языку.
- 28 мая участники сдавали ВНО тест по математике.
- 1 июня состоялось самое многочисленное ВНО 2021 года – по украинскому языку, а также по украинскому языку и литературе.
- 4 июня участники ВНО делали сертификационную работу по истории Украины, а 7 июня – выполняли тестовые задачи по физике.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram