Информацию о результатах основной сессии ВНО по всем учебным предметам будут известны до 30 июня включительно.

С 21 мая по 15 июня в Украине проходит основная сессия Внешнего независимого оценивания (ВНО) 2021 года.

Результат тестирований будет засчитан как результат государственной итоговой аттестации для учащихся (слушателей, студентов) учебных заведений, которые в этом году завершают получение полного общего среднего образования, и будет использован во время приема в учреждения высшего образования.

График проведения основной сессии ВНО 2021

В этом году основная сессия Внешнего независимого оценивания проходит по следующему графику:

21 мая – химия

24 мая – испанский, немецкий, французский языки

25 мая – английский язык

28 мая – математика

1 июня – украинский язык, украинский язык и литература

4 июня – история Украины

7 июня – физика

10 июня – биология

15 июня – география

Как будет определяться результат ВНО

Определение результатов Внешнего оценивания по каждому учебному предмету предусматривает, в частности: компьютерную обработку закодированных сертификационных работ; проверку экзаменаторами заданий открытой формы с развернутым ответом в закодированных сертификационных работах; определение тестового балла каждого участника внешнего оценивания.

Читайте такжеВ Украине 80% поступающих выбирают высшее образованиеВо время определения результата ВНО по шкале 100-200 баллов учитывают тестовый балл, полученный участником за выполнение всех заданий сертификационной работы.

При этом также будет установлен порог "сдал/не сдал" – минимальный тестовый балл, который за выполнение работы может получить участник с минимальным уровнем знаний. На основе тестового балла каждого участника, преодолевшего порог "сдал/не сдал", будет определена его рейтинговая оценка по шкале 100-200 баллов и по шкале 1-12 баллов.

В конце будет осуществлено декодирование написанных участниками ВНО сертификационных работ.

Когда обнародуют результаты ВНО

Информация о результатах основной сессии Внешнего независимого оценивания по всем учебным предметам будет размещена на информационных страницах участников тестирования до 30 июня 2021 года включительно.

Результаты по каждому предмету ВНО будут объявлены в следующие сроки:

ВНО по химии – до 4 июня;

ВНО по испанскому, немецкому, французскому и английскому языкам – до 18 июня;

ВНО по математике и физике – до 22 июня;

ВНО по украинскому языку, украинскому языку и литературе, истории Украины и биологии – до 25 июня;

ВНО по географии – до 30 июня.

ВНО 2021 в Украине: как проходит

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Автор: Алина Вишневская