На голову Есипенко надевали "некий предмет", подключали к нему провода и пускали ток.

Сотрудники Федеральной службы безопасности России два дня пытали током журналиста Владислава Есипенко, которого незаконно арестовали в оккупированному Крыму.

Об этом сообщает издание "Ґрати" со ссылкой на источник в СИЗО Симферополя.

По их данным, на голову Есипенко надевали "некий предмет", подключали к нему провода и пускали ток, постепенно увеличивая напряжение.

Таким образом оперативники заставили его дать показания и озвучить их в интервью с генеральным продюсером местного телеканала "Крым24" Олегом Крючковым.

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В интервью Есипенко говорит, что якобы перевозил в своей машине взрывное устройство, а также отправлял снятые в Крыму видео в редакцию проекта "Радио Свобода", "КрымРеалии" и в Службу внешней разведки Украины.

Известно, что после публикации этих показаний Есипенко отказался свидетельствовать дальше, ссылаясь на 51 статью Конституции РФ, которая позволяет не свидетельствовать против себя и близких.

По словам журналиста, сейчас на него оказывают только психологическое давление.

Главные новости Украины и мира на утро 24 марта

Задержание Владислава Есипенко: что известно

10 марта во временно оккупированном Крыму российская ФСБ задержала двух участников акции ко дню рождения Тараса Шевченко, состоявшейся в Симферополе накануне.

Елизавета Павленко и Владислав Есипенко перестали выходить на связь вечером 10 марта.

Позже стало известно, что их задержала ФСБ.

Павленко отвезли домой, где провели обыск, в результате которого у нее изъяли технику и личные вещи. Однако задерживать и дальше ее не стали.

Есипенко отвезли в изолятор временного содержания в Симферополе. Ему инкриминируют ч.1. ст. 223.1 Уголовного кодекса России (Незаконные изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей (за исключением огнестрельного оружия ограниченного поражения), а также незаконное изготовление боеприпасов). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ему была избрана мера пресечения в виде ареста до 11 мая.

Позже оккупанты добавили и подозрение в шпионаже.

Адвоката Эмиля Курбединова, с которым жена Есипенко заключила соглашение, к нему не допускают.

Впоследствии в Радио Свобода заявили, что Есипенко сотрудничал с их проектом "Крым.Реалии".

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Автор: Денис Прядко