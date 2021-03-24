Сотрудники Федеральной службы безопасности России два дня пытали током журналиста Владислава Есипенко, которого незаконно арестовали в оккупированному Крыму.
Об этом сообщает издание "Ґрати" со ссылкой на источник в СИЗО Симферополя.
По их данным, на голову Есипенко надевали "некий предмет", подключали к нему провода и пускали ток, постепенно увеличивая напряжение.
Таким образом оперативники заставили его дать показания и озвучить их в интервью с генеральным продюсером местного телеканала "Крым24" Олегом Крючковым.
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В интервью Есипенко говорит, что якобы перевозил в своей машине взрывное устройство, а также отправлял снятые в Крыму видео в редакцию проекта "Радио Свобода", "КрымРеалии" и в Службу внешней разведки Украины.
Известно, что после публикации этих показаний Есипенко отказался свидетельствовать дальше, ссылаясь на 51 статью Конституции РФ, которая позволяет не свидетельствовать против себя и близких.
По словам журналиста, сейчас на него оказывают только психологическое давление.
Главные новости Украины и мира на утро 24 марта
Задержание Владислава Есипенко: что известно
- 10 марта во временно оккупированном Крыму российская ФСБ задержала двух участников акции ко дню рождения Тараса Шевченко, состоявшейся в Симферополе накануне.
- Елизавета Павленко и Владислав Есипенко перестали выходить на связь вечером 10 марта.
- Позже стало известно, что их задержала ФСБ.
- Павленко отвезли домой, где провели обыск, в результате которого у нее изъяли технику и личные вещи. Однако задерживать и дальше ее не стали.
- Есипенко отвезли в изолятор временного содержания в Симферополе. Ему инкриминируют ч.1. ст. 223.1 Уголовного кодекса России (Незаконные изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей (за исключением огнестрельного оружия ограниченного поражения), а также незаконное изготовление боеприпасов). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ему была избрана мера пресечения в виде ареста до 11 мая.
- Позже оккупанты добавили и подозрение в шпионаже.
- Адвоката Эмиля Курбединова, с которым жена Есипенко заключила соглашение, к нему не допускают.
- Впоследствии в Радио Свобода заявили, что Есипенко сотрудничал с их проектом "Крым.Реалии".
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