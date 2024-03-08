Глава государства не часто видится с дочкой и сыном.

Дети президента Владимира Зеленского сейчас находятся в Украине - в одинаковых условиях с детьми всех украинцев, которые остаются в стране. Об этом Зеленский рассказал журналисту Бруно Веспи во время интервью для итальянского телеканала Rai 1.

Президент рассказал, что его дети учатся в Украине, как и все украинские дети - одновременно в комбинированных онлайн и офлайн форматах. "Моя дочь - студентка, а сын - учится в школе", - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что скучает, ведь видит своих детей не очень часто. "Верю, что они меня любят, и крепко обнимают, потому что любят, а не потому что мы редко видимся", - сказал Зеленский.

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Он сказал, что семья - это самое дорогое для него и жены Елены.

"Жену вижу чаще. Она помогает мне. У нее есть свои гуманитарные проекты. Чаще, потому что она приходит к нам в офис, и работает здесь. Я думаю, что мои дети и моя семья находятся в таких же условиях, как и все дети украинцев, которые находятся в Украине", - сказал Зеленский.

Дети Зеленского

Как сообщал УНИАН, Зеленский ранее заявлял, что его дети не собираются уезжать из Украины.

Старшей дочери президента - Александре - уже 19 лет. Она учится на юридическом факультете. А сыну Кириллу всего 10. Он еще школьник.

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