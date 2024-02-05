Вся его семья осталась в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью итальянскому изданию RAI, которое было опубликовано на YouTube-канале ОПУ. В разговоре с журналистом Зеленский вспомнил о своих детях - Кирилле и Александре.

По его словам, они живут в Украине и не планируют уезжать за границу. Он добавил, что сейчас Кирилл учится в школе, а Александра - в университете.

"Думаю, что они будут работать и жить в Украине. Они сегодня здесь, они учатся в Украине. Нужно, чтобы молодые люди поднимали Украину после войны, это очень важно", - отметил президент.

Также он уточнил, что Украина обязательно будет в Евросоюзе.

Личная жизнь Владимира Зеленского

В сентябре 2003 года Владимир Зеленский сыграл свадьбу со своей супругой, первой леди Украины Еленой Зеленской. В браке у них родилось двое детей.

Старшей дочери Александре уже 19 лет. Она учится на юридическом факультете. А сыну Кириллу всего 10. Он еще школьник.

К слову, ранее УНИАН поделился историей любви Владимира и Елены Зеленских. Она знакомы еще со школьных времен. Долгое время Владимир добивался расположения Елены, и у него это получилось.

Вас также могут заинтересовать новости: