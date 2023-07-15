Близкая подруга дочери президента поделилась теплыми воспоминаниями о дружбе с ней.

Сегодня, 15 июля, дочь президента Украины Владимира Зеленского отмечает свой день рождения. Девушке исполнилось 19 лет. Сама Александра не общается с журналистами и не ведет публичных страниц в соцсетях, впрочем ее давняя подруга рассказала, как изменилась ее жизнь.

Дочь Елены Кравец, Мария, провела много времени вместе со старшей наследницей Зеленского. Вместе они играли и учились.

"У нас была такая компания детей "Квартала". Мы как-то все были законекчены друг с другом, потому что наши родители всегда вместе. И мы были всегда вместе. Я иногда это просто вспоминаю, как такое время легкости, беззаботности, все было очень классно, с теплом это все вспоминаю", - рассказала Мария для нового выпуска проекта "Сніданок. Вихідний".

Они учились в одной школе. Поэтому Мария помнит, какой была дочь Зеленского в детстве.

"Все хотели с ней играть, дружить и это как-то чувствовалось. Всегда в ее сторону было внимание, в хорошем смысле. С ней всегда было интересно", - добавила дочь Кравец.

До полномасштабной войны РФ против Украины Александра вела соцсети. Журналисты находили ее аккаунты в TikTok и Instagram. Также фото девушки можно было найти на сайте школы, где она училась. Сейчас же она не рассказывает о себе в сети.

"Мне даже сложно представить, насколько все изменилось у них, внутри семьи", - признала дочь Кравец.

По словам Марии, разлука с папой точно далась Александре непросто. Дочь Кравец вспоминает, что девушка всегда очень любила своего отца.

"Она была более папиной доченькой. Она очень-очень сильно любит своих родителей. Но я помню, что между Владимиром и ней всегда была какая-то такая связь. И я думаю, что все, что сейчас происходит, для нее это очень сложно, как и для нас всех. Но это все же ее отец", - рассказала Мария.

Дочь Кравец также рассказала, что Александра в детстве была светлой девочкой. Сейчас она с ней не общается. Впрочем, Мария хотела бы узнать, как сейчас живет дочь Зеленского.

"Я сейчас вообще не знаю ни одной ее страницы в социальных сетях, ничего не знаю. Да и не очень хочу как-то так прям лезть, но все равно было бы интересно, как сейчас складывается ее жизнь. Она очень светлая, очень классная девочка", - добавила дочь Кравец.

Сейчас же Мария надеется, что уже скоро сможет увидеть дочь Зеленского. Она хочет, чтобы их семьи собрались и отмечали праздники вместе, как это было в прошлом. Также дочь Кравец рассказала, чего желает Александре:

"Мира нам всем, мира твоей семье. Хочется, чтобы ты кайфовала от своей жизни и чтобы наступил мир для нас всех. И все точно получится, ничего не бойся, все получится".

Что известно о дочери Зеленского

Дочь президента Украины уже окончила школу. Она на втором курсе высшего учебного заведения. Мать Александры, первая леди Украины Елена Зеленская, рассказывала, на кого учится ее дочь.

Девушка выбрала юридическую специальность. По словам Зеленской, учиться ей нравится.

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