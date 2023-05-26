Уже более года фиктивный владелец сети Филипп Бенасен, который приобрел бизнес у россиянки Татьяны Володиной, продолжает поставлять товары в РФ.

Новый фиктивный владелец сети Brocard Филипп Бенасен продолжает поставлять продукцию в Россию. Вместе с этим, Brocard пытается отбелить свою репутацию в Украине якобы помощью украинской армии.

Об этом сообщает общественная организация "Антикоррупционный Блокпост".

"Уже год, как Филипп Бенасен вопреки украинскому законодательству приобрел долю Брокард у россиянки Татьяны Володиной. Француза не остановил запрет на продажу активов россиян в Украине, и отказ в поглощении от Антимонопольного комитета. Это все указывает на фиктивную смену собственника, чтобы уберечь актив. Новоиспеченный владелец имеет давние бизнес-связи с россиянкой Татьяной Володиной" - отмечается в материале.

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"Несмотря на полномасштабную агрессию России и убийства сотен тысяч украинцев, корпорация Interparfums продолжает поставлять продукцию в Россию. В сети "Лэтуаль", которой владеет та самая Татьяна Володина, продается французская продукция Interparfums. Филипп Бенасен продает ее как в Украину так и в Россию" - возмущаются в общественной организации.

Антикоррупционный Блокпост отмечает, что начиная с 2014 года, Татьяна Володина владелица сети "Лэтуаль" работает в оккупированном Крыму. На полуострове работает 8 магазинов, уплачиваются налоги в бюджет оккупантов. Общественные активисты считают, что налоги идут в российскую казну на закупку вооружения, которое убивает наших граждан. Поэтому они считают, есть все основания применить санкции в отношении Brocard.

"Украинцам следует бойкотировать магазины компании Brocard, и не покупать там продукцию. Ведь владельцы россияне которые не признают территориальную целостность Украины, работают на оккупированных территориях, в частности в Крыму и платят налоги в бюджет агрессора. Новоиспеченный фиктивный владелец поставляет продукцию в Россию и не думает о выходе с рынка страны агрессора. Филипп Бенасен помогает избегать санкций россиянке Татьяне Володиной и фактически спасает ее актив от конфискации. Поэтому, каждый приобретенный парфюм в Brocard отдает "русским духом" и кровью наших граждан, который затем возвращается ракетой по мирным городам" - говорится в материале.

Также Антикоррупционный Блокпост призывает украинцев к бойкоту магазинов Brocard, чтобы не финансировать врага