Виталий Кличко привез нескольким бригадам на Харьковском направлении более тысячи дронов от киевлян

Мэр Киева Виталий Кличко привез защитникам на Харьковском направлении большую партию дронов от громады Киева. Об этом он сообщил в Facebook.

"Посетил и поддержал наших защитников на Харьковском направлении, где сегодня ведутся сложные бои. Отвез и передал от громады столицы нескольким бригадам самое необходимое оснащение. - БпЛА Mavic 3T и Mavic 3E. В общей сложности — более 1 000 дронов Mavic разных типов", - написал Виталий Кличко.

В частности, Кличко передал 112 бригаде территориальной обороны города Киева 180 дронов – 130 Mavic 3T и 50 Mavic 3E. 241 бригада ТрО столицы получила от киевлян 410 дронов (300 Mavic 3T и 110 Mavic 3E), а 3 отдельная штурмовая бригада - 410 Mavic 3T.

Также мэр Киева завез партию "птичек" Mavic 3T 1 Президентской бригаде оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко "Буревій" Нацгвардии Украины.

"Киев выделял и продолжит выделять средства в помощь нашим героическим защитникам. А я продолжу посещать и поддерживать наших бойцов. Также мы привлекаем средства и передаем оборудование в качестве благотворительной помощи (приобретенное не за бюджетные деньги). Помогаем украинским защитникам вместе!" - подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее в конце июля Виталий Кличко посетил 4 бригады на Харьковском направлении и на Донбассе. Передал от громады Киева почти полтысячи дронов и системы РЭБ.

Как сообщалось, в 2024 году из бюджета Киева на поддержку ВСУ выделено уже 7,5 млрд гривен.