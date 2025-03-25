Виталий Кличко передал от киевлян 2000 FPV-дронов и Mavic 3 Pro бойцам 5 штурмовой бригады

Мэр Киева Виталий Кличко передал 5 Киевской ОШБр 2000 дронов разных типов от громады столицы. Об этом Кличко сообщил в Facebook.

"Киев продолжает помогать нашим защитникам. И сегодня от громады столицы бойцам 5-й отдельной киевской штурмовой бригады ВСУ передал еще 2000 БпЛА. В частности, 1000 Mavic 3 Pro и 1000 fpv-дронов разного типа. На это крайне необходимое оборудование выделили 5-й штурмовой из городского бюджета 100 млн грн", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева напомнил, что в этом году на потребности Сил обороны из бюджета города направлено уже 5,5 млрд грн.

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"Напомню, в этом году Киевсовет уже направил более 5 млрд грн на поддержку сил обороны и безопасности. Также недавно дал поручение исполнительному органу предусмотреть еще 500 млн грн. Вместе это уже 5,5 млрд. За эти средства военные покупают беспилотники, автомобильную технику, системы РЭБ и другое оборудование", - подчеркнул Кличко.

Он также добавил, что на днях еще одна бригада получит помощь от столичной громады.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Киев выделил из бюджета города на потребности военных наибольшую сумму среди всех регионов – 10 млрд грн.