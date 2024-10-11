Власти призывают международные организации помочь в освобождении журналистов из российского плена, в том числе корреспондента УНИАН Хилюка.

Тело украинской журналистки Виктории Рощиной, которая была захвачена и убита в плену, будет передано Россией родственникам в скором времени.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин. "Это будет в ближайшее время", - отметил он. При этом добавил, что когда именно известно родственникам журналистки, но ему не корректно сейчас ее объявлять.

Юрчишин отметил, что сегодня заседание парламента Украины было начато с минуты молчания в память по погибшим в результате агрессии России и журналистки Рощиной, которая погибла в плену.

Юрчишин отметил, что отец получил официальное письмо от российских властей о смерти дочери. Он подчеркнул, что возглавляемый им комитет будет делать все для того, чтобы украинское общество, международное сообщество узнало фамилии всех причастных к этому преступлению:

"Речь идет не только о Путине и верхушке, а о тех, кто удерживали Викторию, обеспечивал этапирование".

Он отметил, что есть информация о том, что Викторию готовили к обмену, но на этот раз не удалось. По его словам, Омбудсмен Дмитрий Лубинец работает над тем, чтобы зафиксировать это как военное преступление, а прокуратура - над открытием уголовного производства об умышленном убийстве. "Мы как комитет обращаемся к международному сообществу. Уже есть позиция "Репортеров без границ", которые требуют расследования данного преступления и осуждения действий России", - сказал Юрчишин.

Речь идет о том, что Россия уже убила 12 журналистов за их профессиональную деятельность и большое количество удерживает в заложниках.

"Так же работаем по освобождению других удерживаемых заложников-журналистов, в частности, корреспондента агентства УНИАН Дмитрия Хилюка. Будем делать все для того, чтобы мир обратил внимание и помог освобождению украинских журналистов из плена", - подчеркнул Юрчишин.

По его словам, будет происходить коммуницирование с Красным Крестом, с ОБСЕ, потому что недопустимо, что фактически нет информации о фактах убийства украинских гражданских заложников страной-агрессором.

В Офисе Генерального прокурора Украины сообщили, что уголовное производство, открытое по факту исчезновения Рощиной, доквалифицировано - военное преступление, соединенное с умышленным убийством.

"10 октября в медиа была обнародована информация о смерти украинской журналистки Виктории Рощиной, которая незаконно удерживалась российской федерацией. В связи с этим, уголовное производство, начатое по факту ее исчезновения по ч. 1. ст. 438 УК Украины, доквалифицировано частью 2 ст. 438 УК Украины - нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора будет осуществлять Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

Важные новости Украины

Как сообщал УНИАН, российское Министерство обороны сообщило о гибели Виктории Рощиной в ответ на обращение ее отца, Владимира Рощина. В письме говорилось о дате смерти журналистки - 19 сентября 2024 года.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в очередной раз в российском плену погибает человек, пребывание которого в застенках РФ было подтверждено МККК. Он отметил, что неизвестна причина смерти молодой женщины, которая находилась в российской неволе. Омбудсмен сообщил ООН и МККК, чтобы они зафиксировали факт смерти гражданского лица, которое незаконно удерживала Россия.

Рощина была журналисткой украинского издания "Громадське" и внештатным автором "Украинской правды".

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