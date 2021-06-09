В решении Кассационный гражданский суд в составе Верховного суда указал, что подобные споры между религиозными организациями должны решаться в хозяйственных судах.

Верховный суд отказал почетном патриарху Православной церкви Украины Филарету, который не признает этот статус и называет себя предстоятелем Украинской православной церкви Киевского патриархата и патриархом Киевским и всея Руси-Украины, в удовлетворении его иска относительно создания Православной церкви Украины.

Соответствующее решение обнародовано в Едином реестре судебных решений.

В резолютивной части постановления коллегии судей первой судебной палаты Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда указано, что суд первой инстанции по иску Филарета к главе ПЦУ Епифанию и ряду других церковных деятелей пришел к правильному процессуальному решению об отказе в открытии производства по этому делу и сделал правильный вывод, что это дело относится к хозяйственной юрисдикции.

Апелляционный суд Киева, в свою очередь, исключил из резолютивной части судебного решения аргумент о том, что этот спор относится к хозяйственному судопроизводству.

В результате Верховный суд постановил удовлетворить кассационную жалобу Православной церкви Украины, отменить постановление Киевского апелляционного суда от 30 сентября 2020 года и оставить в силе решение Шевченковского райсуда Киева по этому делу от 20 августа прошлого года, изменив резолютивную часть таким образом, что рассмотрение этого дела отнесено к юрисдикции арбитражного суда.

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На практике это означает, что Верховный суд указал истцу - патриарху Филарету, что он может обжаловать создание Православной церкви Украины в хозяйственных судах, поскольку его иск не касается гражданско-правовых отношений.

Православная церковь Украины: Филарет против ПЦУ

15 декабря 2018 года Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января 2019 года в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Епифанию томос о предоставлении автокефалии ПЦУ.

24 июня 2019 синод Православной церкви Украины лишил почетного патриарха ПЦУ Филарета права управления Киевской епархией и передал его митрополиту Епифанию.

Вместе с тем Филарет заявил о намерении сохранить Украинскую православную церковь Киевского патриархата.

Министерство культуры в январе 2019 года отменило регистрацию УПЦ КП, однако патриархия обжаловала это решение.

5 декабря 2019 синод ПЦУ создал для почетного патриарха Филарета религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии и предоставил ему пожизненное право на проживание в здании церкви и совершение богослужений во Владимирском соборе.

5 февраля 2020 года Православная церковь Украины лишила почетного патриарха Филарета прав и обязанностей, связанных с управлением епархией, и исключила из состава Священного синода.

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Автор: Дмитрий Хилюк