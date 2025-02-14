Железняк прогнозирует парламентский кризис в Украине в этом году.

Сомнительно, что фракция "Слуга народа" пойдет на силовое противостояние с оппонентами из фракции "Европейская солидарность" для разблокирования работы Верховной Рады Украины. Об этом сказал народный депутат Украины Ярослав Железняк на брифинге, отвечая на вопрос по поводу того, что уже два дня работа парламента заблокирована фракцией "ЕС", которая считает незаконным решение СНБО о наложении санкций на лидера партии "ЕС" Петра Порошенко.

Железняк отметил, что парламент, согласно рабочему графику, в ближайшее время работать не будет, потому что заседания запланированы на последнюю неделю февраля. По его словам, ближайшее заседание должно было бы состояться 24 февраля.

При этом нардеп напомнил, что согласно решению парламента это должен быть Национальный день молитвы и на заседании ВР впервые должна быть выполнена молитва.

Видео дня

"Как это будет сочетаться с блокированием трибуны? Откровенно говоря, интересно... Но это не будет в любом случае какой-то очень активный пленарный день, поэтому я не думаю, что мы что-то потеряем, если будет блокироваться трибуна", - сказал Железняк.

При этом отметил, что, вероятно, силового разблокирования работы ВР не будет "хотя бы потому, что у "Слуг народа" некем разблокировать".

"Ну то есть у них достаточно интересная ситуация. С одной стороны, у них есть 232 человека в зале, но найти тех, кто, кроме моего друга Мотовиловца (Андрей Мотовиловец - первый заместитель председателя фракции "Слуга народа", - УНИАН), пойдет на баррикады, ну очень трудно", - сказал Железняк.

И добавил, что далеко не все представители "Слуги народа" хотят с этим себя связывать и выполнять такую достаточно "странную команду", даже если она поступит из Офиса президента:

"Поэтому я не думаю, что будет силовое разблокирование украинского парламента, независимо от того, как долго будет блокироваться трибуна".

Железняк прогнозирует парламентский кризис в Украине уже в 2025 году. Он отметил, что это связано с тем, что у фракции "Слуга народа" не хватает голосов для принятия решений парламента.

"Я убежден, что в этом году может быть парламентский кризис. потому что ситуация с голосами у нас ухудшается, - добавил он.

Блокирование работы парламента "Европейской солидарностью": что известно

Как сообщал УНИАН, фракция "Европейская солидарность" уже два дня - 13 и 14 февраля - блокирует работу Верховной Рады Украины, протестуя против решения Совета национальной безопасности и обороны, которым введены санкции против депутата и бизнесмена Петра Порошенко.

Фракция считает это решение незаконным.

14 февраля в ВР должен был быть Час вопросов к правительству, на который пришел премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и члены Кабмина. Но из-за блокирования заседания не состоялось. Накануне также не было принято ни одного решения, потому что заседание досрочно закончилось.

Вас также могут заинтересовать новости: