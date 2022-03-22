Как сообщила Ирина Верещук, дорога из Черниговской области заминирована и простреливается оккупантами.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что организовать гуманитарный коридор из Черниговской области невозможно.

Об этом она сказала Сегодня в эфире информационного марафона.

"Переговоры с оккупантами по Черниговской области продолжаются, но сегодня было принято решение, что большой гуманитарный коридор будет слишком опасным. Дорога заминирована, она четко простреливается, вы знаете цинизм оккупантов, мы можем навредить нашим людям, которые будут ехать по этому коридору", - отметила Верещук.

В то же время она считает, что самыми проблемными направлениями для организации гуманитарных коридоров сейчас являются Харьковская область и Мариуполь.

Также Верещук сообщила, что оккупанты продолжают блокировать завоз гуманитарных грузов в Херсонскую область.

Кроме того, по словам вице-премьера, из-за 1,5 суточный комендантский час сегодня не осуществляется эвакуация людей из кризисных населенных пунктов в Киевской области.

Как сообщал УНИАН, 19 марта мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что в результате постоянных бомбардировок в городе убиты сотни людей, город страдает от абсолютной гуманитарной катастрофы. Нет электроснабжения, тепла и воды, полностью уничтожена инфраструктура.

При этом для выезда из города не было организовано ни одного гуманитарного коридора.

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