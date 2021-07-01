Сейчас Офис генпрокурора работает над разработкой и внедрением электронного уголовного производства.

Генпрокурор Ирина Венедиктова встретилась в Таллине с Министром предпринимательства и информационных технологий Эстонии Андресом Суттом. Стороны обсудили вопросы цифровизации процессов и услуг в обоих государствах и договорились об обмене опытом.

Как сообщается на сайте офиса генпрокурора, министр рассказал о развитии цифровых услуг в Эстонии и новых возможностях в связи с этим, цифровизации баз данных и построении электронного правительства, а также о защите информационных систем.

«Нам важно сотрудничество с эстонскими государственными органами для перенятия положительного опыта диджитализации. Мы сейчас в процессе цифровой трансформации государства и прокуратуры, поэтому практические аспекты оптимизации процессов нам пригодятся, чтобы активизировать развитие информационных технологий внутри прокуратуры», - отметила Ирина Венедиктова.

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Также государственный прокурор Эстонии Руно Кирис и советник Генпрокурора Эстонии Кати Ти презентовали украинской делегации процесс диджитацизации уголовных производств.

«Офис Генпрокурора сейчас также работает над разработкой и внедрением электронного уголовного производства, поэтому нам интересно изучить все детали и практику коллег, чтобы e-case был эффективным и надежным инструментом», - добавила Венедиктова.

Актуальным для обеих стран является также вопрос доверия граждан к процессу цифровизации. Стороны обменялись взглядами относительно влияния на общественное мнение и повышения спроса на е-услуги.

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Автор: Григорий Бондарь