Защита Антоненко обнародовала доказательства его непричастности к убийству Шеремета

Также адвокаты разрешили публикацию материалов или их частей.

Защита одного из подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко обнародовала доказательства его непричастности к совершению преступления.

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Соответствующая информация размещена на сайте юридической фирмы "СЕНС Украина", адвокаты которой осуществляют защиту Антоненко. Материалы содержатся в двух томах.

Первый том посвящен антологии ложного обвинения, а также описанию клеветы на подозреваемых в убийстве Шеремета, нарушению их прав в ходе расследования.

Второй том содержит некоторые исследования фактических данных, полученных защитниками в ходе досудебного расследования.

При этом адвокаты разрешили публикацию материалов или их частей со ссылкой на сайт юридической фирмы.

"Кроме того, все желающие могут скачать по ссылкам полную копию профиля Facebook Андрей Антоненко за 2016, полную копию профиля Facebook Loui Cyfer, полную копию профиля RiffMa$ter VK", - говорится в сообщении.

Также сказано, что из профилей удалена только частная переписка, кроме переписки с другой подозреваемой по делу Юлией Кузьменко и другими лицами, которые дали согласие на такую ​​публикацию.

"Однако полные резервные копии хранятся у нас, их контрольные суммы зафиксированы и сообщены стороне обвинения", - добавили адвокаты.

Также копии Google аккаунтов и содержания мобильного телефона полностью и без цензуры переданы стороне обвинения. Они не содержат тайны частной жизни третьих лиц.

"К сожалению, мы не можем пока их обнародовать, поскольку удаление конфиденциальной информации является слишком трудоемким процессом. Фрагменты предоставим по запросу", - подчеркивают адвокаты.

Также они отмечают, что опубликованное - это не все доказательства, на которые ссылается защита. Частично доказательства невиновности (экспертизы роста неизвестных на видео и антропометрические измерения Антоненко) представила сторона обвинения.

Кроме того, в сообщении говорится, что оригиналы заключений профессора Бирча (английский эксперт Айвон Бирч, который, по версии обвинения, якобы идентифицировал на видео с камер наблюдения Антоненко и Кузьменко - УНИАН), а также документы о его привлечении (поставленная задача, переписка, оплата и т.д.) стороне защиты до сих пор не предоставили.

Убийство Шеремета: что известно

Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Антоненко, врача Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь.

Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста, и Дугарь, накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

Суд избрал Антоненко и Кузьменко меры в виде содержания под стражей, Дугарь - мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

21 мая Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще две подозрения, а также изменили содержание предыдущего.

По словам руководителя юридической фирмы "СЕНС Консалтинг" Леонида Маслова, адвокаты которой защищают Антоненко, в тексте подозрения в части мотива убрали "ультранационалистические идеи", "величие арийской расы" и прочее, теперь в нем говорится, что "неустановленные лица, действуя из ряда личным мотивам, решили создать крайне резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста". Эти неустановленные лица "привлекли" Антоненко, Дугарь и Кузьменко.

Юрист уточнил, что в квалификации убийства отсутствуют упоминание о корыстном мотиве и ссылки на пункты 6, 11 ч. 2 ст. 115 УК - корыстный или заказной мотив.

По словам Маслова, Антоненко теперь не организатор, а исполнитель по предварительному сговору, а Кузьменко - "только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на курок".

Кроме того, подозреваемых обвиняют в уничтожении автомобиля, в котором находился Шеремет, и хранении взрывчатки.

11 августа Киевский апелляционный суд изменил Кузьменко меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

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Автор: Дмитрий Хилюк