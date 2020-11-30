Варфоломей посетит Украину 24 августа / фото peoples.ru
Архиепископ Константинополя и Нового Рима - вселенский патриарх Варфоломей посетит Украину в День независимости.
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Об этом сообщает издание OrthodoxTimes.
"Вселенский патриарх объявил, что осуществит визит в Украину в День независимости Украины в августе следующего года по приглашению президента Владимира Зеленского", - сообщает издание.
Создание ПЦУ
- 15 декабря 2018 года Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.
- 6 января 2019 года в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Епифанию томос о предоставлении автокефалии ПЦУ.
- В 2019 году о своєвизнання ПЦУ заявили Элладская православная церковь и Александрийский патриархат.
- 3 февраля 2020 года Епифаний выразил убеждение, что автокефалию ПЦУ признает еще несколько поместных православных церквей несмотря на давление со стороны Русской православной церкви.
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