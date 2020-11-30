Вселенский патриарх приедет в Украину по приглашению президента Владимира Зеленского.

Архиепископ Константинополя и Нового Рима - вселенский патриарх Варфоломей посетит Украину в День независимости.

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Об этом сообщает издание OrthodoxTimes.

"Вселенский патриарх объявил, что осуществит визит в Украину в День независимости Украины в августе следующего года по приглашению президента Владимира Зеленского", - сообщает издание.

Создание ПЦУ

15 декабря 2018 года Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января 2019 года в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Епифанию томос о предоставлении автокефалии ПЦУ.

В 2019 году о своєвизнання ПЦУ заявили Элладская православная церковь и Александрийский патриархат.

3 февраля 2020 года Епифаний выразил убеждение, что автокефалию ПЦУ признает еще несколько поместных православных церквей несмотря на давление со стороны Русской православной церкви.

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Автор: Виталий Саенко