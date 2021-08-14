Последний раз Вселенский патриарх был в Украине в 2008 году.

Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит Киевский и всея Украины Епифаний проведут литургию в Софийском соборе в Киеве накануне Дня Независимости.

Об этом сообщил архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря на своей странице в Facebook.

Литургия состоится в воскресенье, 22 августа, на территории Софийского собора под открытым небом.

"Состоится торжественная Божественная литургия, которую возглавят два предстоятеля-всесвятейший Вселенский патриарх Варфоломей и Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний", - написал он.

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Начало богослужения в 9:00. К молитве приглашают духовенство и всех желающих верующих. При этом представитель ПЦУ призвал учитывать меры безопасности, которые будут приниматься.

Также архиепископ Зоря сообщил, что накануне, 21 августа, в 10:00 состоится торжественная встреча и благодарственная молитва вселенского патриарха в Михайловском Златоверхом соборе по случаю прибытия в Украину.

Как известно, последний раз патриарх Варфоломей был в Украине в 2008 году.

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Автор: Анна Нагорная