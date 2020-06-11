"Входит и выходит": в соцсетях смеются над решением Вакарчука сложить мандат (фото)

Пользователи шутят, что у музыканта любимый вид спорта – "бег из Верховной Рады".

Святослав Вакарчук заявил о сложении мандата народного депутата Украины. Реакция пользователей социальных сетей не заставила себя долго ждать. Решение музыканта активно высмеивают и критикуют.

«Вакарчук снова сдает мандат нардепа. Бегает туда-сюда, а толку от него никакого», «А говорят, дважды в одну реку не войдешь…», «Что ж ты, Слава, стал мандат? Не по масти он тебе?», «Вакарчук во второй раз залез в холодильник», «Вакарчук ушел, чтобы снова вернуться и снова уйти», «У него любимый вид спорта – бег из Рады», «Никогда такого не было, и вот опять!», Он уходит, чтобы вернуться», «Ждем третьего захода» – шутят пользователи в Twitter и в Facebook.

Немало комментариев появляется и в адрес партии «Голос», которую Вакарчук до недавних пор возглавлял:

«Голос оказался настолько невнятным, что сразу после выборов, привёл в замешательство даже тех немногих, искренне веривших в него. Ну, и вот... Кстати, а деньги??? Некий дядя (всем известный) не слабо вложился в политпроект, который провалился. Теперь деньги надо возвращать? Или миссия выполнена: завожу в Раду людей, а сам отваливаю...».

Как сообщал УНИАН, Святослав Вакарчук уже покидал парламент через год после своего избрания депутатом партии «Нашей Украины – Народной самообороны» в 2007 году.

Во время парламентской кампании в 2019 году Вакарчук неоднократно заявлял, что идет в политику «всерьез и надолго».

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