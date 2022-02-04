Владелец денег в полицию пока что не обращался.

Возле одного из ресторанов в Житомире мужчина нашел пачку денег и вызвал полицию.

Об этом корреспонденту УНИАН рассказала руководитель пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Алла Ващенко.

По ее информации, вечером 2 февраля на спецлинию "102" поступило сообщение от местного жителя, который нашел значительную сумму денег.

"Заявитель рассказал полицейским, прибывшим на место происшествия, что вблизи одного из ресторанов на окраине города случайно нашел в снегу пачку денег. Полицейские зафиксировали все обстоятельства и изъяли деньги. В настоящее время продолжаются мероприятия для установления их владельца, в том числе изучение видеозаписей камер наблюдения. Деньги пересчитали, однако сумму не называем. Владелец пока не приходил", - отметила Ващенко.

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По информации источников УНИАН в правоохранительных органах, речь идет о сумме примерно в 30 тыс. грн.

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