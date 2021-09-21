Специалисты уже изымают товар из продажи.

В магазинах Украины нашли опасное импортное мясо. Речь идет об индейке, которую завезли 10 сентября из Польши.

Об этом сообщает Госпотребслужба Харьковской области.

В Европейской системе быстрого реагирования в отношении пищевых продуктах (RASFF) сообщается, что в Украину ввезли четыре тонны индюшиных крылышек, зараженных сальмонеллой. Производителем продукта является компания Indyk-Śląsk, которая расположена в селе Вешова на юге Польши.

Читайте такжеВ Сумской области более 25 детей отравились в школьной столовойВ Украине индюшиные крылышки получила компания "Селмит" из Запорожья. При этом часть товара находится на складе "Фрост 4" в Днепре. Мясо уже начали изымать из продажи. На данный момент неизвестно, отравился ли кто-то.

Справка УНИАН. Сальмонелла - это бактерии семейства Enterobacteriaceae, Сальмонелла вызывает чаще всего острый гастроэнтерит или острую диарею, тошноту и рвоту спустя 6-12 часов после заражения.

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине нашли опасный мягкий сыр из Турции. В продукте обнаружили вредную добавку-стабилизатор. В Госпродпотребслужбе призвали торговые сети убрать указанный сыр из продажи.

Автор: Анастасия Горбачева